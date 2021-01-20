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суббота, 23 января 2021 21:10

В каких реформах нуждается Украина: эксперт назвал 5 самых важных

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В каких реформах нуждается Украина: эксперт назвал 5 самых важных
Как можно скорее Украине нужна реформа судебной системы. Фото: Тарас Подолян

В первую очередь Украина нуждается в налоговой и таможенной реформах. Следующая - реформа правоохранительной системы. Так как существующая просто реагирует на факт, который состоялся. А надо, чтобы главной была превенция, рассказал Gazeta.ua президент Ассоциации налогоплательщиков Украины Григол Катамадзе.

По его словам, как можно скорее Украине нужна реформа судебной системы, чтобы суд стал независимой ветвью власти и в систему вернулась справедливость.

"И две фундаментальные вещи - образование и здравоохранение. Как можно скорее остановить этот беспорядок, который существует в здравоохранении. В советское время из всего СССР в Украину ехали делать операции, лечиться. То же самое с образованием. Грузия находится от Украины за 3000 километров. Я приехал учиться в Украину. И таких людей было тысячи. Сегодня наоборот украинцы едут учиться за границу", - говорит эксперт.

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Григол Катамадзе убежден, что культуру не надо реформировать.

"Нужно вкладывать в нее деньги. Хотя я убежден, что государство не должно тратить много на государственные театры. Успех любого театра - его представление. Если они будут талантливые, то люди будут приходить. А финансировать убыточное - это то же, что и с госкомпаниями", - резюмировал президент Ассоциации.

Полную версию беседы с президентом Ассоциации налогоплательщиков Украины Григолом Катамадзе читайте в журнале "Країна".

Зеленский и его команда настроены не на реформы, а на движение в их направлении. Об этом в интервью журналу "Країна" говорит руководитель информационного агентства "Интерфакс-Украина" Александр Мартыненко.

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