В Кабмине рассказали о пяти новых этапах повышения пенсий

В следующем году в Украине проведут пять этапов повышения пенсий. Пересчет коснется большинства пенсионеров Украины.

Автор: Елена ЛУЦЕНКО С 1 декабря увеличат прожиточный минимум. Соответственно вырастут минимальные, максимальные пенсии и надбавки

График повышения пенсий опубликовали на сайте Минсоцполитики.

С 1 января 2022-го пересчитают пенсии украинцам-ликвидаторам Чернобыльской катастрофы с инвалидностью.

С 1 марта проведут общую индексацию пенсий для почти 10 млн пенсионеров. Также в марте повысят компенсации украинцам в возрасте от 75 лет.

С 1 июля перечислят прожиточный минимум. В итоге вырастут максимальная, минимальная пенсии и надбавки за сверхнормативный стаж.

С 1 октября повысится минимальная пенсия для тех, кто выполнил требования по стажу и достиг возраста 65 лет.

С 1 декабря увеличат прожиточный минимум. Соответственно вырастут минимальные, максимальные пенсии и надбавки.

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В Украине на пенсии находятся 11,4 млн человек.

В Украине средний размер пенсии в июле увеличился до 3,7 тыс. грн. В Киеве платят 5,1 тыс. грн, а в Тернопольской области 2,9 тыс. грн. Это указано в данных Пенсионного фонда, опубликованных на официальном сайте. Там опубликовали средние пенсии в областях Украины.