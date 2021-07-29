В Кабмине рассказали о пяти новых этапах повышения пенсий

В следующем году в Украине проведут пять этапов повышения пенсий. Пересчет коснется большинства пенсионеров Украины.
График повышения пенсий опубликовали на сайте Минсоцполитики.
С 1 января 2022-го пересчитают пенсии украинцам-ликвидаторам Чернобыльской катастрофы с инвалидностью.
С 1 марта проведут общую индексацию пенсий для почти 10 млн пенсионеров. Также в марте повысят компенсации украинцам в возрасте от 75 лет.
С 1 июля перечислят прожиточный минимум. В итоге вырастут максимальная, минимальная пенсии и надбавки за сверхнормативный стаж.
С 1 октября повысится минимальная пенсия для тех, кто выполнил требования по стажу и достиг возраста 65 лет.
С 1 декабря увеличат прожиточный минимум. Соответственно вырастут минимальные, максимальные пенсии и надбавки.
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В Украине на пенсии находятся 11,4 млн человек.
В Украине средний размер пенсии в июле увеличился до 3,7 тыс. грн.
В Киеве платят 5,1 тыс. грн, а в Тернопольской области 2,9 тыс. грн. Это указано в данных Пенсионного фонда, опубликованных на официальном сайте.
Там опубликовали средние пенсии в областях Украины.
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