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четверг, 14 мая 2020 16:33

В Италии легализуют трудовых мигрантов

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В Италии легализуют трудовых мигрантов
Легализация коснется около 260 тыс. нелегальных мигрантов. Фото: pixabay.com

Правительство Италии решило временно легализовать мигрантов, работающих в сельскохозяйственном секторе или в домашнем хозяйстве, не имея вида на жительство.

Об этом сообщает издание Corriere Della Sera.

Новые правила позволят иностранным гражданам получить вид на жительство со сроком действия на полгода, если они являются сельскохозяйственными или домашними работниками и въехали в Италию до 8 марта 2020 года.

С разрешением на проживание такие работники получат право жить и работать в Италии легально, имея доступ к государственным услугам, включая здравоохранение.

Чтобы воспользоваться новой схемой, заявителям нужно будет доказать, что они имеют опыт работы в секторе домашних услуг или сельском хозяйстве. Кандидаты должны подать свою заявку между 1 июня и 15 июля 2020 года.

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Запрос на получение документа может поступить как от работника, так и от работодателя. В первом случае иностранные граждане с разрешением на жительство, срок действия которого истек 31 октября 2019 года, могут запросить временное разрешение со сроком проживания до 6 месяцев, заплатив 160 евро.

Во втором случае именно работодатель подает запрос на легализацию работника с указанием срока трудового договора. За каждого работника он должен заплатить 400 евро плюс единовременную компенсацию, взносы и налоги.

По оценкам издания, легализация коснется порядка 260 тыс. нелегальных мигрантов.

Министр сельского хозяйства Италии Тереза Белланова заплакала, когда объявила о решении.

"С сегодняшнего дня невидимое станет менее незаметным", - сказала Белланова, бывший работник в сфере сельского хозяйства и многолетний борец за права гастарбайтеров.

Украинцы, которые уехали на заработки, рассказали, сколько зарабатывают на сезонных работах. Больше всего украинцев выехали после карантина в Польшу на сбор спаржи и клубники.

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