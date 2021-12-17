В этом году из Украины выехало рекордное количество людей

К 2014 году Украина теряла около полумиллиона человек ежегодно. Фото: pixabay.com

За 10 месяцев текущего года Украину покинули и не вернулись более 600 тыс. граждан.

Это самый большой показатель за последние 11 лет, свидетельствуют данные сервиса Оpendatabot.

"Судя по показателям 2021-го можно ожидать, что если в ноябре-декабре не будет массового возвращения украинцев домой, то совокупное отрицательное сальдо за 11 лет составит более 3,3 млн человек", – говорится в сообщении.

Всего с 2011 по 2020 годы в страну не вернулись 2,6 млн украинцев. До 2014 года Украина теряла около полумиллиона людей ежегодно. В дальнейшем это число снизилось, но счет все равно шел на сотни тысяч.

"Единственный год с положительным сальдо — пандемический 2020-й, когда украинцев, которые вернулись домой, стало на 80 тысяч больше, чем тех, кто уехал", – заявили в компании.

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Работы не имеют около 1,6 млн украинцев. По данным Государственной службы статистики, в четвертом квартале прошлого года показатель безработицы среди людей трудоспособного возраста составил 10,1%. Украинцы решают проблему с трудоустройством преимущественно самостоятельно. Едут на заработки за границу, несмотря на карантин и сложности, возникающие при пересечении границы.