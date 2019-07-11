В ЕС сообщили, сколько еще денег дадут Украине

ЕС выделит деньги для развития экономики. Фото: image.zn.ua

В Европейской комиссии готовят международный проект помощи Украине - 25 млн евро.

Средства собираются выделить на развитие цифровой экономики и электронного правительства, сообщили в пресс-службе президента Украины.

Представители Еврокомиссии также предоставили свои рекомендации к концепции "Государство в смартфоне".

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"Ключевые предложения касались развития идентификации граждан, введение эффективной структуры управления развитием сферы и организации выполнения поставленных амбициозных задач", - отметили в главы государства.

Согласно сообщению, на встрече советник президента Украины представил европейским партнерам цифровой план действий.

"Мы имеем очень четкие планы на год и ключевые показатели эффективности до 2024 года", - сообщил Федоров.

С европейской стороны на встрече присутствовали представители группы поддержки Украины в Еврокомиссии Франко Пол, представительства ЕС в Украине Мартин Клауке и координатор сектора "Реформа государственного управления" представительства ЕС в Украине Сергей Ладный.

Европейский союз готов выделить Украине очередной транш Четвертой программы макрофинансовой помощи в размере EUR500 млн.