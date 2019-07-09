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вторник, 09 июля 2019 12:09

После запуска нового энергорынка ЕС согласился предоставить Украине ‎€500 млн макрофинансовой помощи

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После запуска нового энергорынка ЕС согласился предоставить Украине ‎€500 млн макрофинансовой помощи
Украина с 1 июля запустила новый рынок электроэнергии. Фото: oilreview.kiev.ua

Европейский Союз готов выделить Украине очередной транш Четвертой программы макрофинансовой помощи в размере EUR500 млн.

"ЕС готов предоставить второй транш (EUR500 млн) Четвертой программы макрофинансовой помощи, как только будут выполнены соответствующие условия", - говорится в тексте декларации сторон по итогам саммита Украина-ЕС в Киеве.

Напомним, Украина с 1 июля запустила новый рынок электроэнергии. Данная реформа была одним из ключевых условий для получения Украиной очередного транша макрофинансовой помощи в размере 500 млн евро в 2019 году.

Как сообщалось, в сентябре 2018 года представители Украины и ЕС подписали кредитное соглашение о предоставлении 4-й программы макрофинансовой помощи ЕС Украине (MFA IV) на EUR1 млрд и меморандум о взаимопонимании, в котором закреплены условия выделения этих средств. Сумма в EUR1 млрд была разделена на два равных транша, первый из них ЕС перечислил в декабре 2018-го. Получение второго прогнозировалось на весну-2019.

Основные условия получения помощи: закон предусматривающий борьбу с отмыванием денег, закон об авторизированном экономическом операторе (АЭО), а также функционирование системы автоматической системы поверки е-деклараций, выполнение закона о рынке электроэнергии и принятие среднесрочного плана реформирования налоговой и таможенной служб.

Украинские новости
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