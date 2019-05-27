В электроэнергетике уже запущены необратимые процессы, которые делают невозможным отсрочку старта рынка - Трохимец

 
Ексклюзивы
1/5
"Седьмым президентом станет Владимир Кличко" - как Киев праздновал День города
"Седьмым президентом станет Владимир Кличко" - как Киев праздновал День города
Просмотров: 3564
Взять кредит будет сложнее: плюсы и минусы нововведения
Взять кредит будет сложнее: плюсы и минусы нововведения
1 Просмотров: 2241
"Это вояки, крошка" - как работает ветеранская палатка на "Книжном Арсенале"
"Это вояки, крошка" - как работает ветеранская палатка на "Книжном Арсенале"
Просмотров: 3699
"Все в панике. И это хорошо": эксперт об идее власти помириться с РФ
"Все в панике. И это хорошо": эксперт об идее власти помириться с РФ
Просмотров: 3672
Зеленского сравнили с Порошенко
Зеленского сравнили с Порошенко
1 Просмотров: 3339
Богдан будет искать лазейки в украинских законах для Зеленского
Богдан будет искать лазейки в украинских законах для Зеленского
Просмотров: 5598
"Зеленский не выучил уроки Иловайска" - доброволец о новом руководителе Генштаба
"Зеленский не выучил уроки Иловайска" - доброволец о новом руководителе Генштаба
1 Просмотров: 16653
Если заполним украинским и мультики, и порнуху, мы победим - Журавель
Если заполним украинским и мультики, и порнуху, мы победим - Журавель
Просмотров: 639
Донецк весной 2014-го глазами украинского патриота: как захватывали город
Донецк весной 2014-го глазами украинского патриота: как захватывали город
Просмотров: 2943
Страна мечты: как прошла инаугурация президента Зеленского
Страна мечты: как прошла инаугурация президента Зеленского
Просмотров: 6039
Фото
Все фото
3
3
9
5
4
&quot;В объединенных громадах бюрократические вопросы решаются быстрее&quot; - бизнесмен с Полтавщины
"В объединенных громадах бюрократические вопросы решаются быстрее" - бизнесмен с Полтавщины
Бизнесмен рассказал, как отойти от заработной платы в конвертах
Бизнесмен рассказал, как отойти от заработной платы в конвертах
Цены на овощи снизятся вдвое на протяжение нескольких недель
Цены на овощи снизятся вдвое на протяжение нескольких недель
Украина может стать мировым лидером в отрасли металлургии – Порошенко
Украина может стать мировым лидером в отрасли металлургии – Порошенко
Что украинцы дарят на праздники
Что украинцы дарят на праздники
Видео
Все видео
Управлять будем вместе: Коломойский объяснил, что ждет Приватбанк
Управлять будем вместе: Коломойский объяснил, что ждет Приватбанк
Сколько стоит содержание АП
Сколько стоит содержание АП
Тарифы на электроэнергию для населения могут быть снижены
Тарифы на электроэнергию для населения могут быть снижены
Политолог: минимизация влияния России – это всегда хорошо для энергорынка
Политолог: минимизация влияния России – это всегда хорошо для энергорынка
Руководитель Укрпочты назвал свою зарплату
Руководитель Укрпочты назвал свою зарплату
Интервью
1/5
Наш народ - боевой конь, знает дорогу независимо от всадника - Журавель
Наш народ - боевой конь, знает дорогу независимо от всадника - Журавель
1 Просмотров: 549
Чтобы мой карандаш поднялся, надо быть или героем, или круто обосраться - карикатурист Юрий Журавель
Чтобы мой карандаш поднялся, надо быть или героем, или круто обосраться - карикатурист Юрий Журавель
Просмотров: 6066
Донецк весной 2014-го глазами украинского патриота: как захватывали город
Донецк весной 2014-го глазами украинского патриота: как захватывали город
Просмотров: 2943
На приспособление к нормам языкового закона имеем 5 лет - юрист
На приспособление к нормам языкового закона имеем 5 лет - юрист
Просмотров: 621
Зеленский - не рука Москвы, но России он выгоден - Мирослав Гай
Зеленский - не рука Москвы, но России он выгоден - Мирослав Гай
2 Просмотров: 1359
Колонка
Анна Усік
Анна Усік
26 мая 2019
1 Просмотров: 783
Гніздо
Скільки себе пам'ятаю, лелеки гніздилися на стовпі над сусідським подвір'ям баби Христі. Вона чекала на їхнє повернення вже 25 лютого, на день ...
понедельник, 27 мая 2019 15:43

В электроэнергетике уже запущены необратимые процессы, которые делают невозможным отсрочку старта рынка - Трохимец

  Комментировать
В электроэнергетике уже запущены необратимые процессы, которые делают невозможным отсрочку старта рынка - Трохимец
Президент Ассоциации энергетики Украины Александр Трохимец прокомментировал возможные последствия отсрочки запуска энергорынка. Фото: Главком

Сегодня уже запущены необратимые процессы в электроэнергетике, которые делают невозможным отсрочку запуска рынка с 1 июля. Такое мнение высказал президент Ассоциации энергетики Украины Александр Трохимец в блоге на "ЛИГА".

"Сегодня те же люди, которые лоббировали введение рынка электроэнергии, лоббируют отсрочку его запуска... пользуясь устаревшими аргументами. Но, в отличие от апреля 2017 года, сегодня уже запущены необратимые процессы в электроэнергетике, которые делают невозможным отсрочку запуска рынка", - заявил Трохимец.

Кроме того, юрист обратил внимание на риски для Украины, связанные с отсрочкой запуска рынка. "Во-первых, это может привести к ухудшению отношений с международным сообществом. Уже 23 апреля представители ЕС, ЕБРР, Европейского энергетического сообщества, Европейского инвестиционного банка и USAID в Украине заявили, что обеспокоены торможением запуска нового рынка электроэнергии. Во-вторых, от этого зависит, получит ли Украина макрофинансовую помощь в размере 500 млн евро от ЕС".

По мнению Трохимца, рынок электроэнергии надо запускать уже с 1 июля 2019 года, а государство в лице НКРЭКУ, Антимонопольного комитета и Кабинета Министров должно сделать все, чтобы безболезненно пройти переходной период для людей, бизнеса и электроэнергетической системы Украины.

"Относительно подорожания электроэнергии для населения - то у правительства есть все механизмы, как правовые, так и экономические для предотвращения такого подорожания", - подчеркнул юрист.

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «В электроэнергетике уже запущены необратимые процессы, которые делают невозможным отсрочку старта рынка - Трохимец». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
27
мая

Гильермо дель Торо представил сказку для взрослых с крепкими нервами

Отмечают 240 лет со дня рождения "отца ракетного оружия"

Итальянец построил церковь в Киеве

Украинцев призвали вернуться в состав Польши

"Днепр" проиграл в финале Лиги Европы

Открыли самый красивый мост в мире

Самое читаемое
Стриптиз и неприличные жесты: самые громкие скандалы и курьезы в истории Каннского фестиваля
Стриптиз и неприличные жесты: самые громкие скандалы и курьезы в истории Каннского фестиваля
21
 Просмотров: 219773
&quot;Мы обнажаемся красивее всех&quot; - пикантные фото танцовщиц парижского кабаре
"Мы обнажаемся красивее всех" - пикантные фото танцовщиц парижского кабаре
25
 Просмотров: 101052
Показали фото военных, попавших в плен к боевикам
Показали фото военных, попавших в плен к боевикам
8
 1 Просмотров: 34978
В одесской колонии вспыхнул бунт
В одесской колонии вспыхнул бунт
18
 Просмотров: 21744
Вечно молодые: показали рай для людей, которые не чувствуют своего возраста
Вечно молодые: показали рай для людей, которые не чувствуют своего возраста
43
 Просмотров: 18208
Экономика
Перенос даты запуска нового рынка электроэнергии нецелесообразен - Энергоатом
Перенос даты запуска нового рынка электроэнергии нецелесообразен - Энергоатом Просмотров: 9
Рынок электроэнергии необходимо запустить с 1 июля текущего года – вице-президент ЕК Шефчович
Рынок электроэнергии необходимо запустить с 1 июля текущего года – вице-президент ЕК Шефчович Просмотров: 36
Профсоюз работников энергетики и электротехнической промышленности призвал правительство не откладывать энергореформу
Профсоюз работников энергетики и электротехнической промышленности призвал правительство не откладывать энергореформу Просмотров: 72
Когда морковь упадет в цене: назвали условие
Когда морковь упадет в цене: назвали условие Просмотров: 45
Газ подешевеет
Газ подешевеет Просмотров: 1107
Больше всего комментируют
19
У Зеленского просят Порошенко звание Героя Украины
11
МИД выступил против визита председателя Госдумы в Крым
7
Зеленский с женой открыли центр для наркозависимых
4
Признавалась в любви Путину - сорвали концерт певицы
3
Из-за Филарета церковь может потерять томос
Голосов: 20495
Голосование Подорожают ли продукты из-за отмены государственного регулирования цен?
  • Да, производители и магазины воспользуются этим
  • Да, но подорожают только самые популярные товары
  • Нет, будут только сезонные колебания цен
  • Некоторые товары подешевеют
  • Государственное регулирование - это советский пережиток. Его надо отменить
Просмотреть
Погода
Київ

вологість:

тиск:

вітер:

Погода на 10 днів від sinoptik.ua