В чем подозревают задержанного председателя Укрэксимбанка Гриценко

Гриценко подозревают в содействии легализации незаконных доходов. Фото: УНИАН

Председателя правления Укрэксимбанка Александра Гриценко подозревают в содействии легализации доходов, полученных незаконным путем чиновниками времен экс-президента Виктора Януковича.

"Задержание происходило в рамках уголовного производства по признакам совершения преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 255 (создание преступной организации), ч. 5 ст. 191 (присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением), ч. 3 ст. 209 (легализация (отмывание) доходов, полученных преступным путем). В частности, он подозревается в содействии легализации доходов, полученных незаконным путем высокопоставленными чиновниками Януковича. Злоупотребляя своим служебным положением, задержанный вывел из-под ареста имущество одного из медиа-холдингов", - сообщили в пресс-службе Службы безопасности Украины.

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Гриценко обеспечили право на защиту и общение с адвокатами. Его поместили в изолятор временного содержания.

Председателя Укрэксимбанка Александра Гриценко задержали сотрудники СБУ по поручению Генеральной прокуратуры. Его не похищали, сообщила корреспонденту УНИАН пресс-секретарь СБУ Елена Гитлянская.