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В Бундестаге выступили против участия Украины в сертификации "Северного потока-2"

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В Бундестаге выступили против участия Украины в сертификации &quot;Северного потока-2&quot;
На этой неделе станет известно, будут ли участвовать Украина и Польша в сертификации. Фото: nord-stream2.com

На этой неделе озвучат решение о том, будут ли Украина и Польша участвовать в сертификации российского газопровода "Северный поток-2".

Против этого выступил глава энергетического комитета Бундестага Клаус Эрнст. В Москве он заявил, что задача Украины - лишь уплата счетов, передает "Зеркало недели".

"Почему мы должны принимать ее во внимание? Извините, Польша получает пошлины за транзит газа, оплачиваемого немецкими потребителями. Если Польше нужны деньги, ей нужно обратиться в ЕС, а не требовать их с немецких потребителей", - заявил Эрнст.

Эрнст поддержал скорый запуск газопровода. Полагает, что это поможет снизить цену на газ непосредственно в Германии.

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"Если на рынок поступит больше газа, то спрос на него стабилизируется и цены снизятся. Сейчас предложение не отвечает высокому спросу", - сказал Эрнст.

В октябре глава Нафтогаза Юрий Витренко заявил о подаче заявки на участие в сертификации оператора "Северный поток-2". Компания хочет доказать, что трубопровод не может быть сертифицирован.

"Северный поток-2" - проект магистрального газопровода из России в Германию через Балтийское море протяженностью 1234 км.

В декабре 2019-го строительные работы остановили из-за введения санкций США, однако они были возобновлены в конце 2020 года. В сентябре этого года строительство трубопровода было завершено.

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