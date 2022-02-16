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среда, 16 февраля 2022 14:23

В банках рассказали, как в дальнейшем будут бороться с DDoS-атаками

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В банках рассказали, как в дальнейшем будут бороться с DDoS-атаками
Атака на Альфа-Банк была в 200 раз сильнее, чем обычная нагрузка от пользователей. Фото: pixabay.com

Виртуальный monobank отключит получение иностранных запросов в случае усиления DDoS-атак, сообщил соучредитель банка Олег Гороховский.

"Пошли к нам массированные запросы с узла в Нидерландах. Наблюдаем ситуацию очень внимательно. Если будет штормить, вынуждены будем временно отключить "внешний мир" и оставить только Украину", – написал он в Facebook. Об этом сообщает "Интерфакс-Украина".

По его словам, атака происходила почти на все банки с разной результативностью, в частности, на ПриватБанк, Ощадбанк, Альфа-Банк и А-Банк.

А директор по информационным технологиям Альфа-Банка Андрей Гриценюк отметил, что банк 15 февраля фиксировал атаку в 200 раз сильнее, чем обычная нагрузка от пользователей.

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"На моей памяти еще не было столь сильной массированной DDoS-атаки. Суть атаки заключается в огромном количестве одновременных запросов на мобильный банкинг, сайты банков. Те, кто атакует, умело маскируют запросы от своих ботов, размещенных во всем мире под видом запросов обычных пользователей", - написал он в Facebook.

Гриценюк добавил, что атаки прекратились около полуночи, к тому моменту команде Альфа-Банка удалось поддерживать работу систем банка без сбоев.

Клиенты государственных ПриватБанка и Ощадбанка во вторник сообщали о перебоях в работе мобильных приложений. В частности, были проблемы с запуском программы и проведением платежей.

Однако пресс-служба ПриватБанка отрицала наличие перебоев в работе банка и называла сообщения об их наличии "дезинформационными".

Вечером 15 февраля ПриватБанк возобновил работу, Ощадбанк продолжает устранять неполадки.

DDoS-атака – это массированный целенаправленный поток трафика на тот или иной онлайн-ресурс с целью вывести его из строя.

Вчера, 15 февраля, государственные ПриватБанк и Ощадбанк находились под массированной DDS-атакой.

Также атаковали сайты Минобороны и Вооруженных Сил Украины. Об этом говорится в сообщении Центра стратегических коммуникаций и безопасности СНБО.

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Дата
16
февраля

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