Локализовали кибератаку на банки и госучреждения: полиция открыла производство, США обещают помочь разобраться

DDOS-атаку в Украине локализовали. Фото: Укринформ

В Украине работа веб-ресурсов была возобновлена.

Специалисты принимают меры по локализации и противодействию кибератакам, заявил пресс-центр Госслужбы спецсвязи и защиты информации Украины.

"Приблизительно в 20.00, вслед за банками, мощная DDoS-атака началась и на портал Дbz. Для пользователей атака осталась незаметной", говорится в сообщении.

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Первоначальный вектор — Россия и Китай, затем атака вернулась из Чехии и Узбекистана.

Главное следственное Управление Нацполиции открыло уголовное производство по статьям 361 (несанкционированное вмешательство в работу автоматизированных систем и 363-1 (преднамеренное массовое распространение сообщений электросвязи, что привело к нарушению работы автоматизированных систем) Уголовного кодекса Украины).

В США предлагает Украине помощь в расследовании сегодняшних кибератак.

Ранее Приватбанк и Сбербанк находились под массированной DDOS-атакой. Также атаковались сайты Минобороны и Вооруженных сил Украины.