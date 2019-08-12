Уволившись, можно получать зарплату еще 9 месяцев

Освобождение по закону предусматривает выплаты зарплат еще 9 месяцев. Фото: Апостроф

Если уволиться по соглашению сторон, пособие по безработице можно оформить сразу, а по собственному желанию - после трех месяцев.

"Пособие по безработице лицам, которые уволились с последнего места работы по собственному желанию без уважительных причин, назначается в соответствии с частями первой и второй настоящей статьи, и ее выплата начинается с 91-го календарного дня", - говорится в законе о социальном страховании, - пишет Обозреватель.

Максимальные выплаты: 50% зарплаты - стаж до 2 лет; 55% зарплаты - стаж от 2 до 6 лет; 60% зарплаты - стаж от 6 до 10 лет; 70% зарплаты - стаж от 10 лет.

Если у вас была официальная зарплата в размере 13 тыс. Грн и вы уволились по соглашению сторон, при стаже в 4 года первые три месяца, то сможете получать свою законную страховую выплату в размере 7,1 тыс. Грн. Затем еще три месяца - 5,7 тыс. Грн и еще столько же - по 5 тыс. Грн. Но это при условии, что за весь этот период вы не найдете работу.

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Средняя зарплата в Украине составила 10783 грн. Наибольшие получают работники в Киеве - 15650 грн. Меньше платят в Кировоградской обл - в среднем 8574 грн, Черниговской обл - 8578.

На сайтах поиска работы можно найти работу с оплатой выше средней. Преимущественно это работа в крупных городах.