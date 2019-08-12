Уволившись, можно получать зарплату еще 9 месяцев

 
Ексклюзивы
1/5
Зеленский дает зрелища вместо хлеба - Сергей Таран
Зеленский дает зрелища вместо хлеба - Сергей Таран
Просмотров: 63
"Вместе должны подвинуть РФ в Черном море" - эксперт о визите Зеленского в Турцию
"Вместе должны подвинуть РФ в Черном море" - эксперт о визите Зеленского в Турцию
Просмотров: 747
Украинцы выбрали сериал вместо высших ценностей
Украинцы выбрали сериал вместо высших ценностей
Просмотров: 1431
Зеленский будет нести полную ответственность за произвол пророссийских сил
Зеленский будет нести полную ответственность за произвол пророссийских сил
1 Просмотров: 2934
НАБУ взялось за разборки между Кличко и Богданом
НАБУ взялось за разборки между Кличко и Богданом
2 Просмотров: 2124
"Обучение на войне": как создается новое поколение снайперов ВСУ
"Обучение на войне": как создается новое поколение снайперов ВСУ
Просмотров: 4824
"Я замечания сделала, а он меня послал. Может, депутат был?" - о чем говорят в Трускавце
"Я замечания сделала, а он меня послал. Может, депутат был?" - о чем говорят в Трускавце
Просмотров: 14355
России будет разрешено ударить ракетами по Украине
России будет разрешено ударить ракетами по Украине
Просмотров: 15804
Как освободить пленников Кремля: семь вариантов
Как освободить пленников Кремля: семь вариантов
Просмотров: 837
Эксперт рассказал, скупят ли иностранцы и олигархи всю землю после отмены моратория
Эксперт рассказал, скупят ли иностранцы и олигархи всю землю после отмены моратория
Просмотров: 2988
Фото
Все фото
13
6
4
3
4
Доброволец &quot;Азова&quot; открыл ресторан здоровой и быстрой еды
Доброволец "Азова" открыл ресторан здоровой и быстрой еды
Съедобные букеты - идеальная работа для декрета
Съедобные букеты - идеальная работа для декрета
В Украине появились квадратные арбузы
В Украине появились квадратные арбузы
Кабмин запретил ввозить из России более 32 категории продукции
Кабмин запретил ввозить из России более 32 категории продукции
Зеленский назначил себя председателем Национального инвестиционного совета
Зеленский назначил себя председателем Национального инвестиционного совета
Видео
Все видео
Украина потеряет треть рабочей силы - эксперт
Украина потеряет треть рабочей силы - эксперт
Зеленский на английском языке обратился к инвесторам
Зеленский на английском языке обратился к инвесторам
В Украине подорожали тепличные помидоры
В Украине подорожали тепличные помидоры
Управлять будем вместе: Коломойский объяснил, что ждет Приватбанк
Управлять будем вместе: Коломойский объяснил, что ждет Приватбанк
Сколько стоит содержание АП
Сколько стоит содержание АП
Интервью
1/5
Коалиция надо не Зеленскому, а олигархам - Луценко
Коалиция надо не Зеленскому, а олигархам - Луценко
2 Просмотров: 4421
Против "Слуги народа" может быть четыре оппозиционные фракции
Против "Слуги народа" может быть четыре оппозиционные фракции
Просмотров: 4059
Как освободить пленников Кремля: семь вариантов
Как освободить пленников Кремля: семь вариантов
Просмотров: 837
Наибольший вызов для Зеленского - Медведчук
Наибольший вызов для Зеленского - Медведчук
Просмотров: 7731
"Засеять" округ будет очень и очень сложно - нардеп про Избирательный кодекс
"Засеять" округ будет очень и очень сложно - нардеп про Избирательный кодекс
1 Просмотров: 1053
Колонка
Анна Усік
Анна Усік
11 августа 2019
Просмотров: 738
Паша-прикордонник
Половина мого села на Волині ви­їхала на заробітки. Додому повертаються, коли закінчується віза, когось хоронять чи женять. У червні Шевчуки ...
понедельник, 12 августа 2019 08:17

Уволившись, можно получать зарплату еще 9 месяцев

  Комментировать
Уволившись, можно получать зарплату еще 9 месяцев
Освобождение по закону предусматривает выплаты зарплат еще 9 месяцев. Фото: Апостроф

Если уволиться по соглашению сторон, пособие по безработице можно оформить сразу, а по собственному желанию - после трех месяцев.

"Пособие по безработице лицам, которые уволились с последнего места работы по собственному желанию без уважительных причин, назначается в соответствии с частями первой и второй настоящей статьи, и ее выплата начинается с 91-го календарного дня", - говорится в законе о социальном страховании, - пишет Обозреватель.

Максимальные выплаты: 50% зарплаты - стаж до 2 лет; 55% зарплаты - стаж от 2 до 6 лет; 60% зарплаты - стаж от 6 до 10 лет; 70% зарплаты - стаж от 10 лет.

Если у вас была официальная зарплата в размере 13 тыс. Грн и вы уволились по соглашению сторон, при стаже в 4 года первые три месяца, то сможете получать свою законную страховую выплату в размере 7,1 тыс. Грн. Затем еще три месяца - 5,7 тыс. Грн и еще столько же - по 5 тыс. Грн. Но это при условии, что за весь этот период вы не найдете работу.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Денежная реформа: Зеленского просят изменить национальную валюту Украины

Средняя зарплата в Украине составила 10783 грн. Наибольшие получают работники в Киеве - 15650 грн. Меньше платят в Кировоградской обл - в среднем 8574 грн, Черниговской обл - 8578.
На сайтах поиска работы можно найти работу с оплатой выше средней. Преимущественно это работа в крупных городах.

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «Уволившись, можно получать зарплату еще 9 месяцев». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
12
августа

Украинца готовили к полету на Луну

"Ад наступает" - топ аномальных погодных условий за последние годы

Самое читаемое
Сексуальность зашкаливает: как выглядит самая красивая гольфистка мира
Сексуальность зашкаливает: как выглядит самая красивая гольфистка мира
10
 1 Просмотров: 98181
Какой маникюр сделать в августе
Какой маникюр сделать в августе
16
 Просмотров: 22887
&quot;Мать 2 детей с идеальной фигурой&quot; - Оля Полякова ошеломила сеть сексуальной фотосессией в микро-бикини
"Мать 2 детей с идеальной фигурой" - Оля Полякова ошеломила сеть сексуальной фотосессией в микро-бикини
6
 Просмотров: 22563
Босяком на дороге - Савченко выложила в сеть новые фото в изумрудном платье
Босяком на дороге - Савченко выложила в сеть новые фото в изумрудном платье Просмотров: 12096
Пальто на голе тело и невероятная растяжка: Тейлор Свифт украсила обложку Vogue
Пальто на голе тело и невероятная растяжка: Тейлор Свифт украсила обложку Vogue
8
 Просмотров: 8856
Экономика
Курс доллара почти побил предыдущий рекорд
Курс доллара почти побил предыдущий рекорд Просмотров: 1359
Сколько стоит приготовить бутерброд с колбасой
Сколько стоит приготовить бутерброд с колбасой Просмотров: 1350
Денежная реформа: Зеленского просят изменить национальную валюту Украины
Денежная реформа: Зеленского просят изменить национальную валюту Украины 1 Просмотров: 6732
Украина купила в России нефтепродуктов на 1,2 миллиарда долларов
Украина купила в России нефтепродуктов на 1,2 миллиарда долларов Просмотров: 243
Покупка жилья по доверености: эксперты назвали опасности
Покупка жилья по доверености: эксперты назвали опасности
 Просмотров: 405
Больше всего комментируют
22
Оргкомитет Марша защитников обиделся из-за Дня Независимости
20
50 человек только в Петербурге - очередные задержания на протестах в России
4
Трамп заговорил проо Зеленского
3
На полигоне в РФ могла взорваться ракета с ядерной установкой - Reuters
2
Джемилев прокомментировал слова Эрдогана о Крыме
Голосов: 21249
Голосование Подорожают ли продукты из-за отмены государственного регулирования цен?
  • Да, производители и магазины воспользуются этим
  • Да, но подорожают только самые популярные товары
  • Нет, будут только сезонные колебания цен
  • Некоторые товары подешевеют
  • Государственное регулирование - это советский пережиток. Его надо отменить
Просмотреть
Погода
Київ

вологість:

тиск:

вітер:

Погода на 10 днів від sinoptik.ua