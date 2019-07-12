Утром Нацбанк порадовал курсом доллара

Доллар подешевел на 4 коп. Фото: ТСН

Национальный банк Украины на 15 июля установил курс доллара на уровне 25,76 грн. Это на 4 коп. меньше, чем было перед выходными.

Сообщает сайт НБУ.

Евро подешевел на 13 коп. Стоит 28,98 грн.

Курс российского рубля - 40 коп.

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В обменниках доллар покупают по 25,90 грн, продают по 25,97 грн.

За евро предлагают 29,08 грн. Продают по 29,17 грн.

Российский рубль скупают и продают по 40 коп.

До 2020-го доллар в Украине подорожает до 30,6 грн. В конце 2019-го американская валюта в среднем будет стоить 28,8 грн/долл, говорится в исследовании международного рейтингового агентства Fitch.