Утром Нацбанк порадовал курсом доллара

Национальный банк Украины на 15 июля установил курс доллара на уровне 25,76 грн. Это на 4 коп. меньше, чем было перед выходными.
Сообщает сайт НБУ.
Евро подешевел на 13 коп. Стоит 28,98 грн.
Курс российского рубля - 40 коп.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Зарплату привяжут к курсу доллара
В обменниках доллар покупают по 25,90 грн, продают по 25,97 грн.
За евро предлагают 29,08 грн. Продают по 29,17 грн.
Российский рубль скупают и продают по 40 коп.
До 2020-го доллар в Украине подорожает до 30,6 грн. В конце 2019-го американская валюта в среднем будет стоить 28,8 грн/долл, говорится в исследовании международного рейтингового агентства Fitch.
×
Комментарии