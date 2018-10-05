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понедельник, 08 октября 2018 07:10

Утром Нацбанк порадовал курсом доллара

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Утром Нацбанк порадовал курсом доллара
Доллар подешевел на 9 коп. Фото: www.rbc.ua

Национальный банк Украины на 8 октября установил курс доллара на уровне 28,08 грн. Это на 9 коп. меньше, чем было перед выходными.

Сообщает сайт НБУ.

Евро подешевел на 9 коп. Стоит 32,31 грн.

Курс российского рубля - 40 коп.

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В обменниках доллар покупают по 28,06 грн, продают по 28,10 грн.

За евро предлагают 32,43 грн. Продают по 32,53 грн.

Российский рубль скупают по 41 коп. Продают по 42 коп.

В госбюджете нет средств, чтобы повысить зарплаты и пенсии украинцам в следующем году. Это связано с выплатами по государственному долгу в 2019 году. По словам главы Счетной палаты Валерия Пацкана, более 40% доходов государственного бюджета необходимо оплатить на погашение и обслуживание государственного долга. Это уменьшает возможности бюджета для осуществления социально-экономических затрат. Строительства дорог, новых школ, больниц, детских садов и развития инфраструктуры.

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Дата
08
октября

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