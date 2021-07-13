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вторник, 13 июля 2021 07:10

Утром курс доллара порадовал украинцев

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Утром курс доллара порадовал украинцев
Доллар подешевел на 3 копейки. Фото: pixabay.com

Национальный банк Украины на 13 июля установил курс доллара на уровне 27,29 грн. Это на 3 коп. меньше, чем было вчера.

Сообщает сайт НБУ.

Евро подешевел на 6 коп. Стоит 32,34 грн.

Курс российского рубля - 36 коп.

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В обменниках доллар покупают по 27,15 грн. Продают по 27,35 грн.

За евро предлагают 32,11 грн. Продают по 32,45 грн.

Российский рубль покупают по 34 коп. Продают по 36.

Доллар стремительно начал дорожат с 9 марта 2020-го. До этого преимущественно дешевел. Меньше всего стоил в сентябре 2019-го - 24,08 грн.

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