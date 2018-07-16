Установление цены угля ниже "Роттердам+" приведет к дополнительным расходам из государственного бюджета - эксперт

Экономист Борис Кушнирук считает, что если устанавливать цену на уголь на условиях ниже "Роттердам +", то шахты стали бы еще более убыточными. Фото: From-ua.com

По мнению экономиста, председателя экспертно-аналитического совета при Украинском аналитическом центре Бориса Кушнирука, установление цены на энергетический уголь ниже, чем по формуле "Роттердам+" приведет к дополнительной нагрузке на государственный бюджет. Об этом он написал на своей странице в Facebook.

"Себестоимость практически всего энергетического угля, добываемого на государственных шахтах, значительно дороже цены на него на внешних рынках. Поэтому, если устанавливать в административном порядке цену на уголь на условиях ниже Роттердам+", тогда бы эти шахты были еще более убыточными, и еще больше бы пришлось платить из государственного бюджета на их содержание. Если за это дополнительно платилось бы из государственного бюджета, то есть наших с вами карманов, тогда эта низкая цена на уголь, по логике уважаемого господина Геруса, уже не была такой преступной", - отмечает Борис Кушнирук, оппонируя известном критику формульного ценообразования Андрею Герусу.

"А может господин Герус считает, что цена на уголь, который добывается на частных шахтах, должна быть ниже цены на уголь на государственных шахтах? То есть должна определяться в режиме ручного управления, как это было во времена, когда он был членом НКРЭКУ, и задолго до того. С соответствующими занесением взяток членам НКРЭКУ. На самом деле, цена на уголь должна быть привязана именно к цене на внешних рынках с учетом расходов на его поставку в Украину. Государственные и частные шахты должны продавать его на равных условиях. Если они не способны это обеспечить, то должны продаваться более эффективному собственнику или ликвидироваться", - утверждает эксперт.

Формула "Роттердам+" - неформальное название утвержденной постановлением НКРЭКУ №289 от 03.03.2016 методологии формирования прогнозируемой оптовой рыночной цены электрической энергии. Отказ от "ручного" установления тарифов на электроэнергию и переход на прозрачную методику является обязательством Украины в рамках Соглашения об ассоциации с Европейским Сообществом (ст. 269). Формула "Роттердам+" никак не связана с тарифами для населения. Она влияет на тарифы для бытовых потребителей (предприятий, организаций, учреждений). График повышения тарифов для населения был разработан и утвержден НКРЭКУ более чем за год до введения формульного ценообразования на уголь (26 февраля 2015-го). По данным НКРЭКУ, тарифы на электроэнергию для населения в Украине являются самыми низкими в Европе.