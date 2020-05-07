Уровень финансового стресса понизился - НБУ

Отток срочных гривневых депозитов и валютных средств населения в конце апреля прекратился. Фото: НБУ в Facebook

Национальный банк Украины измеряет индекс финансового стресса.

По состоянию на 6 мая 2020 года он продолжает снижаться, об этом сообщили в недельном обзоре банковского сектора НБУ.

В дальнейшем снижаются корпоративный и банковский субиндекс, заметно - корпоративный, в частности из-за снижения доходности ценных бумаг.

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В НБУ констатируют, что отток срочных гривневых депозитов и валютных средств населения в конце апреля прекратился. Он был ограниченным, по сравнению с кризисами 2008-го и 2014 годов.

По информации регулятора, всплеск стоимости гривневых корпоративных кредитов в марте до конца апреля был полностью компенсирован. Ставки вернулись на уровень начала марта благодаря решению НБУ о снижении учетной ставки на 2 п. п. до 8%.

Более 96% банкоматов и 77% отделений банков работают в штатном режиме.

В течение апреля 2020 года международные резервы Украины выросли на 3,1%, или почти $800 млн. По состоянию на 1 мая, накопления составляли $25,69 млрд. Рост международных резервов в апреле возобновился после стремительного падения в марте, связанного с операциями Национального банка по защите гривны от девальвации.