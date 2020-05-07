Украина увеличила золотовалютные резервы за апрель

Рост международных резервов в апреле возобновился после стремительного падения в марте. Фото: pixabay

В течение апреля 2020 года международные резервы Украины выросли на 3,1%, или почти $800 млн.

По состоянию на 1 мая, накопления составляли $25,69 млрд, сообщает Национальный банк Украины.

Рост международных резервов в апреле возобновился после стремительного падения в марте, связанного с операциями Национального банка по защите гривни от девальвации.

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"Спрос на валюту со стороны бизнеса после ажиотажа в марте существенно снизился в апреле. Предложение валюты было более чем достаточным для удовлетворения клиентских заявок, поэтому гривня усилила свои позиции, а Национальный банк возобновил операции по наращиванию международных резервов. За апрель купили на межбанковском валютном рынке на $678,8 млн больше, чем продали", - сообщают в НБУ.

На валютные долги государства в апреле потратили почти $304 млн из резервов. Эти расходы частично компенсировали новыми займами правительства на $164,4 млн. Также резервы "заработали" $232 млн в месяц из-за того, что активы, которые входят в их состав, подорожали.

"Текущий объем международных резервов покрывает 4,5 месяца будущего импорта, что является достаточным для выполнения обязательств Украины и текущих операций правительства и Национального банка", - добавили в Нацбанке.

Безопасным считается уровень международных резервов, который покрывает минимум 3 месяца будущего импорта. По состоянию на начало апреля 2020 года, размер золотовалютных резервов Украины составлял $24,9 млрд. За март резервы сократились на $1,7 млрд. В начале марта размер международных резервов Украины составил $26,62 млрд.

Национальный банк Украины на 7 мая установил курс доллара на уровне 26,93 грн. Это на 4 коп. меньше, чем было вчера. Евро подешевел на 16 коп. Стоит 29,10 грн. Курс российского рубля - 35 коп.