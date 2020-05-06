Доллар не удержался: сколько стоит 7 мая

Национальный банк Украины на 7 мая установил курс доллара на уровне 26,93 грн. Это на 4 коп. меньше, чем было вчера.
Сообщает сайт НБУ.
Евро подешевел на 16 коп. Стоит 29,10 грн.
Курс российского рубля - 35 коп.
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В обменниках доллар покупают по 26,98 грн. Продают по 27,04 грн.
За евро предлагают 29,01 грн. Продают по 29,12 грн.
Российский рубль покупают и продают по 35 коп.
Доллар стремительно начал дорожать с 9 марта 2020-го. До этого преимущественно дешевел. Дешевле всего стоил в сентябре 2019-го - 24,08 грн.
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