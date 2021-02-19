Укрзализныцю предлагают реформировать по европейской модели

В Украине на ж/д пока перевозится до 50% грузов. Фото: www.epravda.com.ua

Базовым шагом по реформированию украинского железнодорожного рынка должно стать разделение УЗ по направлениям деятельности по европейской модели, с созданием отдельного оператора грузовых перевозок "УЗ Карго".

Такую позицию высказывают представители бизнеса, сообщило деловое издание "Дело".

Бизнес-портал акцентирует внимание, что нынешняя ситуация в Украине очень напоминает европейские рынки до начала их реформирования в середине 1990-х годов. Излишняя зарегулированность рынка монополистом – Укрзализныцею – привела к тому, что ж/д перевозки последние годы теряли рыночную долю. Европейцы, несколько опоздавшие с реформами, ныне пытаются инвестировать в ж/д инфраструктуру с тем, чтобы увеличить долю грузовых перевозок вагонами до 30% (с 10-15%). В Украине на ж/д пока перевозится до 50% грузов.

Новое правление УЗ начало разделение компании по направлениям деятельности. Как это делалось в ЕС свыше 20-ти лет назад. И как того требуют евродирективы в рамках Соглашения об ассоциации с ЕС. В составе УЗ выделяются структуры: управление инфраструктурой (УЗ Инфра), грузовые перевозки (УЗ Карго), планируется создание пассажирского перевозчика и производственных структур. Хотя законодатели и не успели синхронизировать нормативное поле с ЕС, в 2019 г., для выполнения обязательств по Соглашению, на уровне правительства были приняты стратегия реформирования и план мероприятий по реформированию компании.

"Мы поддерживаем… имплементацию пакета директив Европейского Союза. Они предусматривают реформирование системы и определяют потребность большей интеграции украинской железной дороги в конкурентный рынок… Очень правильным является решение менеджмента о структурной реформе, в рамках которой предприятие уже разделили на оператора инфраструктуры "УЗ Инфра" и филиал грузовых перевозок "УЗ Карго". Что получим в результате? Прозрачные финансовые потоки и качественное управление каждым видом деятельности национального оператора", – официально заявили о своей поддержке в компании Kernel.

На предприятии "Днепровагонмаш" считают, что важно продолжать модернизацию УЗ по созданию вертикально-интегрированных бизнес-подразделений с разграничением регуляторных функций, прозрачностью процедур и четкой логистикой.

Рецепт такого реформирования поддерживают и в ЕБА. "Необходимо осуществить реформу финансового и организационного разделения УЗ на отдельные сегменты по видам деятельности: оперирование инфраструктурой; пассажирские перевозки; грузовые перевозки (услуги тяги), оперирование вагонами, ремонт локомотивов и вагонов с выделением в середине УЗ конкурирующих компаний, в виде акционерных обществ, в каждом сегменте (кроме инфраструктуры)", – говорит Дарья Сичкарь, менеджер Комитета по логистике Европейской бизнес ассоциации (ЕБА).

Она также подчеркивает, что важным элементом такой демонополизации для бизнеса является долгожданное изменение – открытие доступа к перевозкам частными локомотивами.

Ранее на встрече в ЕБА с ключевыми игроками рынка железнодорожных перевозок директор по коммерческой работе и логистике Укрзализныци Иракли Эзугбая презентовал концепцию филиала грузовых перевозок УЗ Карго (UZ Сargo).