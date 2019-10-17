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четверг, 17 октября 2019 19:34

Укрзализныця запустила 12 дополнительных поездов

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Укрзализныця запустила 12 дополнительных поездов
На осенние каникулы запустили дополнительные поезда. Фото: УНИАН

На время школьных каникул Укрзализныця назначила 12 дополнительных поездов.

Поезд № 162/161 Николаев - Киев будет курсировать в Киев 24 октября та 2 ноября, в Николаев - 25 октября та 3 ноября, сообщила пресс-служба компании.

Поезд № 168 Львов - Одесса осуществит рейсы в обоих направлениях 26 октября и 3 ноября.

Поезд № 192/191 Львов - Киев отправится в рейсы в обоих направлениях 26 октября и 3 ноября.

Поезд № 204/203 Львов - Днепр будет курсировать до Днепра 16, 18, 20, 22, 24 октября, во Львов - 17, 19, 21, 23 и 25 октября.

Поезд № 205 Покровск - Харьков осуществит рейсы в обоих направлениях 20, 26 октября, 1 и 3 ноября.

Поезд № 215 Днепр - Умань в Умани отправится 18 октября, в Днепр - 19 октября.

Поезд № 217/218 Киев - Рахов 25 октября и 1 ноября будет курсировать до Рахова. В обратном направлении - 27 октября та 2 ноября.

Поезд № 237 Днепр - Киев отправится в обоих направлениях 25 октября и 3 ноября.

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Поезд № 242/241 Одесса - Днепр с 17 октября по 3 ноября будет курсировать через день в направлении Днепра (кроме 1 ноября), с 16 октября по 1 ноября - через день в Одессу.

Поезд № 252/251 Одесса - Днепр будет курсировать 25 октября, 1 и 3 ноября. В обратном направлении - 26 октября, 2 ноября.

Поезд № 268/267 Ковель - Киев 17, 20, 22, 24, 27, 29, 31 октября, 3 ноября отправится в Киев. В обратном направлении - 18, 21, 23, 25, 28, 30 октября и 1 ноября.

Поезд № 275/276 Днепр - Львов 16, 18, 20, 22 и 24 октября отправится во Львов, 17, 19, 21, 23 и 25 октября - в Днепр.

Укрзализныця в сентябре показала модернизированные плацкартные вагоны с индивидуальным освещением, биотуалетами и розетками с USB-портами. Такие внедрения должны быть во всех вагонах-плацкартах, но пока их восстановили только три, заявил руководитель компании Евгений Кравцов.

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17
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