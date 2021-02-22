"Укрзализныця" срывает продажи своего лома – источник

Ломозаготовительная политика "Укрзализныци" является непрозрачной. Фото: Українська правда

Запланированные "Укрзализныцей" на 23 февраля 2021 года аукционы по продаже металлолома находятся под угрозой срыва по вине самой госкомпании.

Об этом Обозревателю сообщил один из участников рынка.

По его словам, компания по непонятным причинам выставила лоты со стартовой ценой почти на треть выше рыночной. "Это означает, что покупателей на тендерах не будет, они просто не примут такие условия", - пояснил собеседник.

Согласно тендерной документации, стальной лом УЗ со всеми затратами обойдется покупателю по средней цене в 8500 грн./т., тогда как на рынке 20 февраля его можно было свободно купить у других продавцов по 6700 грн/т.

"Это напоминает ситуацию, которая уже была в 2018-2019 гг. Тогда УЗ так же выставляла нерыночные, заведомо неприемлемые условия покупателям. Несколько кварталов подряд по этой причине торги не проводились. Это отсутствие маркетинга или специально так делается?", - подчеркнул источник.

Он отметил, что от такой недальновидной и странной политики УЗ получила только минус: "Они тогда пропустили сезонный пик высоких цен, потеряли деньги и затоварили склады, потому что не смогли продать лом. И теперь эта история опять повторяется".

При этом, по словам участника рынка, ломозаготовительная политика "Укрзализныци" является непрозрачной, создавая почву для манипуляций.

Так, лом, выставленный на продажу в январе и феврале, образован еще в 2020 г. и оформлен к продаже с 2021 г. "А сколько и каков объем факта и плана по лому на 2021 г.? Каков график? И будет ли УЗ оперативно реагировать и выдавать в рынок объемы?", - заявил собеседник издания.

Он так же уточнил, что партии лома, проданные по высоким ценам в январе, еще до сих пор не начали отгружать. "Почему? Их нет или УЗ не нужны деньги? Или это просто нерадивость и некомпетентность? И чья именно - непосредственных исполнителей или их руководителей, не умеющих организовать работу?", - резюмировал участник рынка.