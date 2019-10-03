Укрпочту и Укрзализныцю готовят к приватизации: подробности

Продать акции государственных компаний удастся благодаря закону, который отменяет перечень стратегических компаний, которые нельзя приватизировать. Фото: UA.NEWS

Государственные Укрпочту и Укрзализныцю запланировали частично приватизировать.

"Министерство инфраструктуры Украины хочет продать часть акций компаний, чтобы привлечь инвестиции под их развитие, частным компаниям. Так в правительстве пытаются привлечь инвестиции на их развитие", - написал в Facebook министр инфраструктуры Владислав Криклий.

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Продать акции удастся благодаря закону, который Верховная Рада приняла 2 октября. Документ отменяет перечень стратегических государственных компаний, которые нельзя приватизировать.

Государственными останутся не менее 50%+1 акций этих компаний, добавил Криклий.

На начало августа 2019-го годовой план поступлений от приватизации выполнили на 2,1%. Поступления в бюджет, которые должна была обеспечить приватизация, заменили за счет государственных заимствований. С начала года государство получило 311,5 млрд грн.