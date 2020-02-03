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Укрнафта выплатит налоговый долг государственными деньгами

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Укрнафта выплатит налоговый долг государственными деньгами
По 2014-2015 годы Укрнафта накопила перед государством миллиардные долги, расплатиться за которые не может по сей день. ФОТО: zn.ua

Укрнафта и Нафтогаз мировым соглашением решили спор относительно газа, добытого в 2006-2012-х. Согласно ему, государство заплатит Укрнафте 29,6 грн. Эти средства Укрнафта вернет снова в бюджет – оплатит ими накопленный налоговый долг.

Сообщил об этом исполнительный директор Нафтогаза Юрий Витренко на своей странице в Facebook.

Предметом спора между компаниями был газ, который Укрнафта добывала и передавала в газотранспортную систему на протяжении 2006-2012-х. Систему эту контролировал Нафтогаз. По указу правительства, он обязывал Укрнефть продавать государству газ по сниженным ценам. Вернуть рыночную цену Укрнафта пыталась в судебном порядке. Споры по этому поводу суд решал в ее пользу. Однако за 2014-2015 годы Укрнафта накопила перед государством миллиардные долги за неуплату налогов. Погасить их оказалась неспособна.

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"Нафтогаз должен получить из госбюджета компенсацию за возложенные специальные обязанности, рассчитаться за газ с Укрнафтой (общая сумма – почти 15 млрд грн), а также подписаться на до 14,6 миллиардов грн за газ, Укрнафта будет добывать и передавать Нафтогазу в будущие периоды. Укрнафта все эти средства направит в госбюджет в качестве погашения налогового долга и уплаты налогов, возникающих в связи с осуществлением этих операций", – рассказал Витренко.

Выполнить обязательства Нафтогаз должен до 1 апреля 2020-го. Если не рассчитается, должен будет вернуть газ Укрнафте.

В январе Укрнафта заключила мировое соглашение с ООО"Укрэнерго-Трейд". Спор начался в 2018 году. Связан с тремя контрактами купли природного газа, подписанными в мае 2016 года. Чистый долг составлял 72 млн грн, а начисленные штрафы и пени за несвоевременную оплату долга – 22,7млн грн.

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