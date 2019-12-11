Укргазбанк частично приватизируют

Правительство предусмотрело возможность инвестиций в банк Фото: Капитал

Укргазбанк теперь может заключить кредитное соглашение с Международной финансовой корпорацией, входит в структуру Всемирного банка. Это предполагает возможность вхождения в капитал украинского банка.

Постановление об этом опубликовали на сайте Кабмина.

Министер финансов Украины Маркаров уповноважлы подписать документы для реализации кредитного соглашения. Часть акций Укргазбанка могут передать Всемирном банке.

Правительство утвердило основные условия этого соглашения и уполномочило Минфин, в случае передачи акций Укргазбанка, предусматривать расходы, связанные с этим соглашением, в бюджете.

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"В случае приватизации бюджет может получить до 60 миллиардов гривен от их продажи", - отметил премьер-министр Алексей Гончарук.

В ближайшее время Всемирный банк может войти в капитал государственного Укргазбанка. Приватизировать банк планирует Международная финансовая корпорация (IFC), которая входит в структуру Всемирного банка. "Минфин работает на сегодняшний день с IFC относительно вхождения в капитал Укргазбанка. Это действительно событие, которое должно произойти в ближайшее время. Это будет первая сделка и первый реализованный шаг относительно того, как государство сокращает долю в банковском секторе", - сообщила заместитель главы НБУ Екатерина Рожкова