Укргазбанк частично приватизируют

 
Ексклюзивы
1/5
"Позиция Путина выглядела дико на фоне Зеленского" - эксперт
"Позиция Путина выглядела дико на фоне Зеленского" - эксперт
Просмотров: 1152
"Зеленский, наконец, понял, что Путин не хочет договариваться" - Портников
"Зеленский, наконец, понял, что Путин не хочет договариваться" - Портников
1 Просмотров: 2898
"Стирают следы украинского присутствия, как будто мы здесь и не жили" - репортаж из польского села, где Михайло Вербицкий написал музыку к гимну
"Стирают следы украинского присутствия, как будто мы здесь и не жили" - репортаж из польского села, где Михайло Вербицкий написал музыку к гимну
Просмотров: 1989
"Поднимать цену надо до тех пор, пока существует дефицит билетов" - эксперт
"Поднимать цену надо до тех пор, пока существует дефицит билетов" - эксперт
1 Просмотров: 756
Особый статус Донбасса в Конституции угрожает суверенитету Украины - эксперт-международник
Особый статус Донбасса в Конституции угрожает суверенитету Украины - эксперт-международник
Просмотров: 558
"Не стоит делать вступление в НАТО самоцелью" - эксперт о наших перспективах в Альянсе
"Не стоит делать вступление в НАТО самоцелью" - эксперт о наших перспективах в Альянсе
Просмотров: 234
Электроэнергия подорожает: эксперты объяснили, почему тарифы могут вырасти
Электроэнергия подорожает: эксперты объяснили, почему тарифы могут вырасти
Просмотров: 4437
Как стать актрисой в Нью-Йорке - украинка поделилась своей историей
Как стать актрисой в Нью-Йорке - украинка поделилась своей историей
Просмотров: 10053
Украину ждет процветание - астролог Рената Раевская
Украину ждет процветание - астролог Рената Раевская
Просмотров: 20079
"Час убеждал россиянина сдаться. Он попросил выстрелить ему в голову" - разведчик
"Час убеждал россиянина сдаться. Он попросил выстрелить ему в голову" - разведчик
4 Просмотров: 6921
Фото
Все фото
13
3
3
7
9
&quot;Труднее всего найти поставщиков&quot; - как открыть бизнес по продаже экзотических фруктов
"Труднее всего найти поставщиков" - как открыть бизнес по продаже экзотических фруктов
Показали новые 50 и 200 грн
Показали новые 50 и 200 грн
Нацбанк выпустил монеты необычной формы
Нацбанк выпустил монеты необычной формы
&quot;Сладости надо уметь продать&quot; - кондитер об опыте заработка на веганских конфетах
"Сладости надо уметь продать" - кондитер об опыте заработка на веганских конфетах
Субсидии уменьшат: кого затронут новые правила
Субсидии уменьшат: кого затронут новые правила
Видео
Все видео
Зеленский анонсирует доступные кредиты для бизнеса
Зеленский анонсирует доступные кредиты для бизнеса
Украинское предприятие производит продукцию для российского ВПК - "Схемы"
Украинское предприятие производит продукцию для российского ВПК - "Схемы"
Зеленский: Важные вопросы будут решаться на референдумах
Зеленский: Важные вопросы будут решаться на референдумах
"Ты пустил в Украину россиян" - Ляшко напал на Геруса
"Ты пустил в Украину россиян" - Ляшко напал на Геруса
Сеть супермаркетов позволила платить "лицом"
Сеть супермаркетов позволила платить "лицом"
Интервью
1/5
"Труднее всего найти поставщиков" - как открыть бизнес по продаже экзотических фруктов
"Труднее всего найти поставщиков" - как открыть бизнес по продаже экзотических фруктов
Просмотров: 1755
Как стать актрисой в Нью-Йорке - украинка поделилась своей историей
Как стать актрисой в Нью-Йорке - украинка поделилась своей историей
Просмотров: 10053
Изменение воинских званий - лакмусовая бумажка для выявления латентной российской агентуры в рядах ВСУ - военный эксперт
Изменение воинских званий - лакмусовая бумажка для выявления латентной российской агентуры в рядах ВСУ - военный эксперт
Просмотров: 2619
Ни один человек не пришел в мир просто так, каждый имеет миссию - астролог Рената Раевская
Ни один человек не пришел в мир просто так, каждый имеет миссию - астролог Рената Раевская
1 Просмотров: 2727
"Час убеждал россиянина сдаться. Он попросил выстрелить ему в голову" - разведчик
"Час убеждал россиянина сдаться. Он попросил выстрелить ему в голову" - разведчик
4 Просмотров: 6921
Колонка
Юрій Стригун
Юрій Стригун
09 декабря 2019
Просмотров: 819
Без крові
Зранку переглядаю новини. Вважав себе знавцем історії спорту, але ця валить із ніг: "Кров у басейні. Історія найвідомішого матчу з водного поло". ...
среда, 11 декабря 2019 12:41

Укргазбанк частично приватизируют

  Комментировать
Укргазбанк частично приватизируют
Правительство предусмотрело возможность инвестиций в банк Фото: Капитал

Укргазбанк теперь может заключить кредитное соглашение с Международной финансовой корпорацией, входит в структуру Всемирного банка. Это предполагает возможность вхождения в капитал украинского банка.

Постановление об этом опубликовали на сайте Кабмина.

Министер финансов Украины Маркаров уповноважлы подписать документы для реализации кредитного соглашения. Часть акций Укргазбанка могут передать Всемирном банке.

Правительство утвердило основные условия этого соглашения и уполномочило Минфин, в случае передачи акций Укргазбанка, предусматривать расходы, связанные с этим соглашением, в бюджете.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: НБУ подсчитал, сколько проблемных банков в Украине

"В случае приватизации бюджет может получить до 60 миллиардов гривен от их продажи", - отметил премьер-министр Алексей Гончарук.

В ближайшее время Всемирный банк может войти в капитал государственного Укргазбанка. Приватизировать банк планирует Международная финансовая корпорация (IFC), которая входит в структуру Всемирного банка. "Минфин работает на сегодняшний день с IFC относительно вхождения в капитал Укргазбанка. Это действительно событие, которое должно произойти в ближайшее время. Это будет первая сделка и первый реализованный шаг относительно того, как государство сокращает долю в банковском секторе", - сообщила заместитель главы НБУ Екатерина Рожкова

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «Укргазбанк частично приватизируют». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
11
декабря

Убила мать - детей выдали за жертв украинских воинов

Подавили восстание

В страстном танце соединили африканские и испанские культуры

Отрыли цирк в честь Наполеона

Самое читаемое
Самая красивая модель мира фотографировалась на пляже без белья
Самая красивая модель мира фотографировалась на пляже без белья
6
 Просмотров: 16660
Скорее в дом: показали забавную реакцию котов на снег
Скорее в дом: показали забавную реакцию котов на снег
18
 Просмотров: 15948
Помощник Путина Сурков кричал в истерике - Аваков
Помощник Путина Сурков кричал в истерике - Аваков Просмотров: 10782
&quot;Нормандские переговоры&quot;. Прямая трансляция
"Нормандские переговоры". Прямая трансляция
 Просмотров: 9531
Путин дал первый комментарий после встречи с Зеленским
Путин дал первый комментарий после встречи с Зеленским
 Просмотров: 8982
Экономика
Предприятия Ахметова, Коломойского и Фирташа назвали наибольшими загрязнителями. Власть готовит проверки
Предприятия Ахметова, Коломойского и Фирташа назвали наибольшими загрязнителями. Власть готовит проверки
Прожиточный минимум вырастет вдвое: назвали условие
Прожиточный минимум вырастет вдвое: назвали условие Просмотров: 504
В Украине подешевели некоторые продукты. За что заплатим меньше
В Украине подешевели некоторые продукты. За что заплатим меньше Просмотров: 333
Принятие законопроекта о "зеленом" тарифе необходимо ускорить - эксперты
Принятие законопроекта о "зеленом" тарифе необходимо ускорить - эксперты Просмотров: 117
Когда украинцы будут получать такие зарплаты, как в Польше
Когда украинцы будут получать такие зарплаты, как в Польше Просмотров: 945
Больше всего комментируют
11
Протесты на Банковой стали козырем для Путина - Зеленский
6
Зеленский: Разведение войск в Донбассе может занять 6 лет
6
Скандальный "слуга народа" хочет отменить закон о языке
6
Портнов вновь атаковал Порошенко. Обвиняет в госизмене
5
"Нормандские переговоры" прервали – Зеленский и Путин уединились
Голосов: 22607
Голосование Подорожают ли продукты из-за отмены государственного регулирования цен?
  • Да, производители и магазины воспользуются этим
  • Да, но подорожают только самые популярные товары
  • Нет, будут только сезонные колебания цен
  • Некоторые товары подешевеют
  • Государственное регулирование - это советский пережиток. Его надо отменить
Просмотреть
Погода
Київ

вологість:

тиск:

вітер:

Погода на 10 днів від sinoptik.ua