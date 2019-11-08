Укргазбанк продадут: подробности

Приватизировать Укргазбанк планирует Международная финансовая корпорация, входящая в структуру Всемирного банка. Фото: Цензор.НЕТ

В ближайшее время Всемирный банк может войти в капитал государственного Укргазбанка.

Приватизировать банк планирует Международная финансовая корпорация (IFC), которая входит в структуру Всемирного банка.

"Минфин работает на сегодняшний день с IFC относительно вхождения в капитал Укргазбанка. Это действительно событие, которое должно произойти в ближайшее время. Это будет первая сделка и первый реализованный шаг относительно того, как государство сокращает долю в банковском секторе", - сообщила заместитель главы НБУ Екатерина Рожкова, пишет hromadske.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Государственный банк готовят к приватизации

По ее словам, государство планирует найти частных инвесторов к трем другим государственным банкам.

"Чтобы привлечь инвесторов в Ощадбанк, надо чтобы этот банк вошел в систему гарантирования вкладов физических лиц", - добавила Рожкова.

В этом году в сентябре стало известно, что IFC может получить около 20% акций Укргазбанка в пределах кредитного соглашения на 30 млн евро. Подготовку к вхождению в капитал банка IFC начала в феврале 2019-го.