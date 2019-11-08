Укргазбанк продадут: подробности

В ближайшее время Всемирный банк может войти в капитал государственного Укргазбанка.
Приватизировать банк планирует Международная финансовая корпорация (IFC), которая входит в структуру Всемирного банка.
"Минфин работает на сегодняшний день с IFC относительно вхождения в капитал Укргазбанка. Это действительно событие, которое должно произойти в ближайшее время. Это будет первая сделка и первый реализованный шаг относительно того, как государство сокращает долю в банковском секторе", - сообщила заместитель главы НБУ Екатерина Рожкова, пишет hromadske.
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По ее словам, государство планирует найти частных инвесторов к трем другим государственным банкам.
"Чтобы привлечь инвесторов в Ощадбанк, надо чтобы этот банк вошел в систему гарантирования вкладов физических лиц", - добавила Рожкова.
В этом году в сентябре стало известно, что IFC может получить около 20% акций Укргазбанка в пределах кредитного соглашения на 30 млн евро. Подготовку к вхождению в капитал банка IFC начала в феврале 2019-го.
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