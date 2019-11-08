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пятница, 08 ноября 2019 16:42

НБУ подсчитал, сколько проблемных банков в Украине

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НБУ подсчитал, сколько проблемных банков в Украине
Банки должны выполнить требования по достаточности уровня капитала до конца сентября 2020-го. Фото: 112 Україна

Банковский сектор - устойчивый при текущих макроэкономических условий. В то же время в случае кризиса проблемы могут возникнуть как минимум в 11 банков.

Нацбанк провел стресс-тестирования 29 банков. По базовому макроэкономическому сценарию в случае кризиса 11 банков придется докапитализировать на 35,2 млрд грн, сообщили в НБУ.

Эти же и еще 7 банков придется профинансировать на 73,8 млрд грн за неблагоприятным макроэкономическим сценарием.

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Дополнительных вложений требует преимущественно пять банков. Два из них - государственные.

"Чтобы закрыть потребность в капитале, государственные банки не обязательно докапитализировать. Надо активнее работать с проблемными активами, а также оставлять большую долю прибыли, чтобы они могли сформировать буфер капитала", - пояснила первый заместитель главы НБУ Екатерина Рожкова.

Банки должны выполнить требования по достаточности уровня капитала до конца сентября 2020-го.

В 2021-м ВВП Украины вырастет на 3,1%. Инфляция составит 5,3%, свидетельствует обновленный прогноз Международного валютного фонда. К концу 2019-го ВВП покажет рост на 3%. Ранее Фонд прогнозировал только 2,7%. Прогноз на 2020 год не изменился - 3% роста ВВП.

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