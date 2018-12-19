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среда, 19 декабря 2018 16:52

УкрФА: ферросплавные заводы могут остановиться из-за удорожания перевозок

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УкрФА: ферросплавные заводы могут остановиться из-за удорожания перевозок
По расчетам Украинской ассоциации производителей ферросплавов новые тарифы "Укрзализныци" могут привести к остановке части заводов группы. Фото: Prom.ua

Украинская ассоциация производителей ферросплавов (УкрФА) допускает, что новые тарифы "Укрзализныци" приведут к остановке части заводов группы. Об этом "ГМК-Центру" сообщил Сергей Кудрявцев, исполнительный директор УкрФА.

По расчетам ассоциации, для АО "Никопольский завод ферросплавов" железнодорожные перевозки подорожают на 8,4 млн грн с НДС в месяц, или более чем на 100 млн грн с НДС в год.

В частности, удорожание железнодорожного тарифа на импортное марганцевое сырье составит 25,5%, на местное марганцевое сырье (с МГОК) – на 11,5%, на шлак и щебень – в среднем на 14,7%.

"Учитывая, что марганцевое сырье является основным стратегическим ресурсом для АО НЗФ (годовое потребление более 2,2 тыс. т), такие изменения приведут к ухудшению экономического состояния предприятия и его конкурентных позиций на мировом рынке ферросплавов, и, вполне вероятно, могут стать причиной остановки предприятия", – говорится в заявлении ассоциации, которым располагает "ГМК-Центр".

Рост расходов для еще одного участника УкрФА, АО "Запорожский завод ферросплавов", составит около 3,5 млн грн в месяц, уточнил исполнительный директор УкрФА.

В ассоциации подчеркивают, что "Укрзализныця" не компенсирует рост тарифов их снижением для прибыльных направлений, например, перевозки ферросплавов. "Кроме того, считаем крайне несправедливым распределение групп товаров по тарифным классам таким образом, чтобы подорожание не коснулось некоторых групп товаров, которые занимают значительную долю в общем товарообороте, организованном через АО "Укрзализныця", – отмечают в УкрФА.

"Добавим скрытые факторы – простои и несвоевременную подачу вагонов, отсутствие ответственности за охрану грузов со стороны УЗ, ремонт вагонов силами предприятий, прогоны порожних эшелонов – и получим не меньше 40% дополнительных расходов по основному виду продукции", – отметил Сергей Кудрявцев.

Еще один фактор удорожания производства ферросплавов – это новый порядок расчетов на рынке электроэнергии, который вступит в силу с 1 января 2019 года.

По расчетам УкрФА, предприятия группы должны будут доплатить за электроэнергию более 300 млн грн авансом с 27 декабря по 5 января.

"Эта предоплата рубит все зарплатные проекты и другие текущие платежи по всей группе ферросплавных предприятий. Раньше мы платили за электроэнергию по факту поставки, теперь придется внести предоплату по прогнозным показателям "Энергорынка". Конечно, первый переходный месяц будет самым сложным", – комментирует Сергей Кудрявцев.

Он допускает, что новые условия работы рынка электроэнергии также могли быть одним из факторов повышения тарифов на железнодорожные грузоперевозки, которое планируется на 1 февраля.

В УкрФА входят: ОАО "Никопольский завод ферросплавов", АО "Запорожский завод ферросплавов", ОАО "Побужский ферроникелевый комбинат", ООО "Краматорский ферросплавный завод", АО "Покровский горно-обогатительный комбинат", АО "Марганецкий горно-обогатительный комбинат", ГП "УкрНТЦ "Энергосталь".

112.ua
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