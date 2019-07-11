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четверг, 11 июля 2019 14:41

"Укрэнерго" получила огромный финансовый ресурс после введения рынка электроэнергии - СМИ

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&quot;Укрэнерго&quot; получила огромный финансовый ресурс после введения рынка электроэнергии - СМИ
НЭК "Укрэнерго" получила финансовый ресурс за счет повышения тарифов на свои услуги. Фото: Униан

Госкомпания "Укрэнерго" получила значительный финансовый ресурс за счет повышения тарифов на свои услуги после запуска нового рынка электроэнергии. НКРЭКУ планирует снизить их на 10%. Об этом говорится в материале интернет-издания delo.ua "Госкомпании заработали: что получили основные игроки от нового рынка электроэнергии".

"Самым феерическим был рост тарифа для оператора системы передачи — НЭК "Укрэнерго". В старой модели у этой госкомпании был один тариф, равный 0,07 грн/кВт-час. В новом рынке "Укрэнерго" получило два отдельных тарифа — собственно на передачу (0,34 грн/кВт-час) и диспетчерское управление (0,89 коп/кВт-час). В целом рост составил свыше 400%. Правда, здесь следует отметить, что в тариф на передачу перенесены средства на оплату "зеленых". Но даже с учетом этого, госкомпания получила огромный финансовый ресурс", - говорится в материале.

А также сообщается, что в настоящее время Национальная комиссия госрегулирования энергетики и коммунальных услуг планирует снизить тарифы "Укрэнерго" на передачу электрической энергии на 10% или на 3,53 коп./кВт-ч до 31,21 коп./кВт-ч.

"В сообщении НКРЭКУ отмечается, что снижение тарифа связано с уменьшением расходов на приобретение электроэнергии для компенсации технологических потерь, стоимость которой определяется с учетом цены электроэнергии Национальной атомной энергогенерирующей компании "Энергоатом" на электронных аукционах", - приводит аргументацию отраслевого Регулятора автор.

Напомним, 1 июля заработал новый рынок электроэнергии, в соответствии с принятым в 2017 году Верховной Радой Закона Украины "О рынке электрической энергии". Согласно закону, новая модель предусматривает введение таких сегментов как рынок двусторонних договоров, рынок "на сутки вперед", внутрисуточный рынок, балансирующий рынок.

27 июня Окружной административный суд Киева по иску АО "Никопольский завод ферросплавов" остановил действие постановлений, которыми были установлены тарифы для Национальной энергокомпании "Укрэнерго" на передачу электроэнергии и услуги по диспетчерскому управлению на второе полугодие 2019 года. Указанные постановления были приняты НКРЭКУ для обеспечения функционирования новой модели рынка электроэнергии.

Українські новини
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