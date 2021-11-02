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вторник, 02 ноября 2021 21:27

Укрэнерго объяснило возобновление поставок электроэнергии из Беларуси аварийной помощью

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Укрэнерго объяснило возобновление поставок электроэнергии из Беларуси аварийной помощью
Украина запросила аварийную помощь на поставку электроэнергии из Беларуси. Фото: unian.ua

Беларусь во вторник, 2 ноября, возобновила поставки электроэнергии в Украину.

Снабжение осуществляется в рамках аварийной помощи, сообщается на сайте Минэнерго Беларуси.

"2 ноября с 14:00 в рамках договора о предоставлении аварийной помощи Беларусь начала поставки электроэнергии в энергосистему Украины мощностью 500 МВт. Поставки производятся по запросу украинской стороны", – говорится в сообщении.

В министерстве уточнили, что поставка электроэнергии в Украину в рамках аварийной помощи планируется до 21:00. О долгосрочных коммерческих контрактах, кроме заключенных ранее, в этом случае речь не идет.

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В пресс-службе оператора энергосистемы Украины НЭК "Укрэнерго" подтвердили предоставление 500 МВт аварийной помощи в Объединенную энергосистему Украины со стороны Беларуси. А также 100 МВт аварийной помощи со стороны Словакии в "Остров Бурштынской ТЭС", сообщает Интерфакс-Украина.

Позже в Укрэнерго заявили о причинах, сроках и графике оказания помощи.

"Сегодня, 2 ноября, с 13:00 до 20:00 в связи с дефицитом мощности в ОЭС Украины НЭК "Укрэнерго" вынужденно активировало аварийную помощь с энергосистемы Беларуси. Ориентировочный объем аварийной помощи составляет около 3 500 МВт-час. Причинами дефицита мощности является повышенная аварийность на энергоблоках тепловых электростанций в период сезонного роста потребления. При этом 2 ноября наблюдалась значительная переработка электроэнергии на ГЭС и снижение генерации ВИЭ", - говорится в сообщении Укрэнерго.

В частности, речь идет об аварийных ремонтах на "ДТЭК Кураховская ТЭС", "ДТЭК Криворожская ТЭС", "ДТЭК Бурштынская ТЭС".

Украина запретила импорт электроэнергии из Белоруссии в апреле 2021 года.

Владимир Зеленский тогда подписал закон о сертификации оператора передачи электроэнергии в соответствии с требованиями ЕС.

С 1 ноября НКРЭКУ не продлила запрет на импорт электроэнергии. Поэтому возможность закупать электроэнергию у Беларуси есть. Решение о закупке является прерогативой энергетических компаний.

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