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четверг, 18 ноября 2021 14:34

Украину привлекут к сертификации "Северного потока-2"

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Украину привлекут к сертификации &quot;Северного потока-2&quot;
Киев и Брюссель будут совместно нарабатывать решения в кризисных ситуациях в энергетике. Фото: Pixaby

Украина станет активным участником сертификации "Северного потока-2" не только политически, но и юридически.

Об этом сообщила еврокомиссар по вопросам энергетики Кадри Симсон во время встречи с министром энергетики Украины Германом Галущенко, передает пресс-служба Минэнерго.

Еврокомиссия готова консультироваться с Украиной в процессе подготовки заключения комиссии по проекту решения Федерального сетевого агентства Германии Bundesnetzagentur о сертификации "Северного потока-2", уточнила Симсон.

В ходе встречи также обсудили безопасность поставок газа в Европу и возможные варианты уменьшения влияния энергетического кризиса на регион.

Кроме того, украинскую сторону пригласили принять участие в "группе риска", созданной в соответствии с Регламентом о безопасности поставок, которая состоит исключительно из государств-членов ЕС. Целью ее заседания станут консультации по поводу состояния энергетической безопасности в Украине, выработка совместных решений и взаимопомощь вместе с европейскими странами в кризисных ситуациях.

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"Мы очень ценим поддержку Украины со стороны наших партнеров. Присоединение Украины к подготовке заключения Комиссии по сертификации "Северного потока-2" и европейской "группы риска" подтверждает, что наше государство является равноправным партнером Европы в сфере энергетики", - отметил министр энергетики.

16 ноября Федеральное сетевое агентство Германии временно приостановило сертификацию Nord Stream 2 AG как оператора российского газопровода "Северный поток-2". Ранее президент России Владимир Путин высказался о кризисе с поставками газа в Европу: Москва готова начать поставки газа по этому газопроводу на следующий день после получения разрешения от немецкого регулятора. На днях последний допустил также "Нефтегаз" к сертификации оператора "Северного потока-2".

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