Украинское сахарное производство может сократиться

Среди основных мировых трендов рынка сахара в 2019-2020 маркетинговом году эксперт также отметила снижение производства сахара. Фото: media.pogliad.ua

Производство сахара в Украине в 2019-2020 маркетинговом году (МГ, сентябрь 2019 - август 2020) может сократиться на 22%.

По сравнению с предыдущим маркетинговым годом, до 1,4 миллиона тонн, - об этом сообщила пресс-служба Национальной ассоциации сахаропроизводителей Украины (НАСУ) "Укрцукор".

"Посевные площади в Украине в следующем сезоне сократятся на 11% - до 250 тисяч га, а производство сахара ожидается на уровне 1,4-1,6 миллиона тонн. Кроме того, будет наблюдаться увеличение переходящих запасов сахара путем накопления нереализированого экспортного потенциала", - рассказала руководитель аналитического отдела компании Sucden Марина Вернут.

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Експертка отметила, что сокращение посевных площадей и, как следствие, уменьшение производства сахара, будет вызвано высокими ценами на зерновые культуры.

"Учитывая политику протекционизма Узбекистана, которую правительство Республики приняло для защиты интересов национального производителя, снова введя налог на добавленную стоимость (НДС) в размере 20% в качестве таможенного платежа, в следующем сезоне усилится конкуренция за рынки сбыта с Индией, Пакистаном и другими странами" , - добавила Вернут.

Среди основных мировых трендов рынка сахара в 2019-2020 маркетинговом году эксперт также отметила снижение производства сахара, дефицит на мировом сахарном рынке и рост мировых цен на эту продукцию.

Чтобы не было сахарного диабета стоит его заменить медом, стевией, пекмез или кленовым сиропом.Нужно выбирать мед только натуральный. Он имеет нежную консистенцию и должен наматываться на ложку.