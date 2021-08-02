Украинский рынок необработанной древесины. Предпосылки для качественного роста

Сегодня торговля необработанной древесиной привлекает значительное внимание не только представителей бизнеса и промышленности, но и населения, которое обеспокоено многочисленными вырубками лесов в Украине и теневыми схемами распродажи древесины.

С 1 июля 2021 вступили в силу изменения в законодательстве, устанавливающих четкие правила биржевой торговли и строгий надзор со стороны НКЦБФР за процессом биржевых торгов. Торги необработанной древесиной, вместе с другими сегментами товарного рынка, получили мощный сигнал к развитию, поэтому ожидается значительная их активизация. (Учитывая Европейскую практику).

На сегодня в Украине существует единая платформа, которая прошла процедуру лицензирования в НКЦБФР и может осуществлять биржевые торги необработанной древесиной. Украинская энергетическая биржа, которая функционирует уже 11 лет, имеет 3 года успешного опыта торговли необработанной древесиной и уже объединила сотни участников. На торги различными породами древесины каждый раз выставляются тысячи позиций.

Стоит отметить, что с декабря 2019 лесные хозяйства, в качестве эксперимента, должны продавать 25% древесины через площадку Прозорро.Продажи. Однако биржевые торги сегодня становятся отличной альтернативой для реализации лесных материалов, что способно значительно стимулировать развитие рынка, поскольку здоровая конкуренция значительно расширяет возможности рынка.

Сравнивая уровень роста цены по наиболее востребованным позициям, торгуемых на площадках Прозорро.Продажи и ООО "УЭБ" в мае 2021, можно отследить тенденцию роста активности участников в пользу биржевых торгов. Так, на площадке УЭБ по породе "Дуб" рост от начальной цены достигал 206% по отдельным лотам, тогда как на Прозорро.Продажи позиции этой породы даже не были представлены. Сравнивая реализацию "Сосны обыкновенной" категории "С", которые были представлены на обеих площадках, рост на ООО "УЭБ" составил на 20% выше за позиции, представленные на Прозорро.Продажи.

Для того, чтобы принять участие в торгах по новым правилам, необходимо пройти несложную процедуру аккредитации и заключить договор с биржей. После этого Вы, как участник биржи, получаете возможность подавать заявки на участие в аукционах тогда, когда это будет нужно без лишних регистраций. Это касается как продавцов, так и покупателей.

Об изменениях на рынке необработанной древесины так высказался заместитель генерального директора ООО "Украинская энергетическая биржа" Константин Шевчук: "Мы не пытаемся увеличить общие объемы продаж древесины в Украине, наоборот - биржевые торги, кроме удобства реализации и приобретения, дают возможность привести имеющуюся торговлю в правовое русло. Торги необработанной древесиной на УЭБ придают уверенность в эффективности реализации продукции, поскольку по итогам первого полугодия реализация древесины на площадке составляла более 90%".

В результате таких законодательных изменений участники рынка получили возможность сформировать прозрачный рынок необработанной древесины с понятными правилами. Европейская практика показывает, что именно биржевые торги являются наиболее эффективным инструментом для реализации сырья, где формируется справедливая рыночная цена. Это позитивный сигнал для развития бизнеса и притока инвестиций, поскольку товаропроизводители и промышленность получили доступ к качественному сырью украинского происхождения путем равного доступа участников к аукционам.