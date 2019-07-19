Украинские врачи массово бегут работать за границу

 
Ексклюзивы
1/5
Почему больше украинцев едут на ПМЖ в США, чем в Польшу
Почему больше украинцев едут на ПМЖ в США, чем в Польшу
Просмотров: 747
Эти выборы о Зеленском - политтехнолог
Эти выборы о Зеленском - политтехнолог
1 Просмотров: 2160
Обмена пленными не будет, Кремлю еще нужны украинцы в российских тюрьмах
Обмена пленными не будет, Кремлю еще нужны украинцы в российских тюрьмах
Просмотров: 684
Работали на договорняках и не трогали "регионалов": назвали грехи Рады, которая уходит
Работали на договорняках и не трогали "регионалов": назвали грехи Рады, которая уходит
Просмотров: 1017
Одновременно невозможны украинские патриоты и памятники Ленину - как пикетировали Конституционный Суд
Одновременно невозможны украинские патриоты и памятники Ленину - как пикетировали Конституционный Суд
Просмотров: 747
"Засеять" округ будет очень и очень сложно - нардеп про Избирательный кодекс
"Засеять" округ будет очень и очень сложно - нардеп про Избирательный кодекс
Просмотров: 756
Украина может быть центром модернизационного движения в бывшем СССР
Украина может быть центром модернизационного движения в бывшем СССР
Просмотров: 684
"Преданных свидетелей Кремля становится все меньше", - рассказали, какой будет следующая Рада
"Преданных свидетелей Кремля становится все меньше", - рассказали, какой будет следующая Рада
1 Просмотров: 3159
Зеленский бессознательно подыгрывает Путину в войне против Украины
Зеленский бессознательно подыгрывает Путину в войне против Украины
2 Просмотров: 1485
"Сейчас из Донбасса в основном едут в поисках лучшей жизни, как гастарбайтеры"
"Сейчас из Донбасса в основном едут в поисках лучшей жизни, как гастарбайтеры"
Просмотров: 963
Фото
Все фото
3
4
7
3
3
Кабмин запретил ввозить из России более 32 категории продукции
Кабмин запретил ввозить из России более 32 категории продукции
Зеленский назначил себя председателем Национального инвестиционного совета
Зеленский назначил себя председателем Национального инвестиционного совета
Фермер рассказал, сколько должна стоить украинская клубника
Фермер рассказал, сколько должна стоить украинская клубника
&quot;В объединенных громадах бюрократические вопросы решаются быстрее&quot; - бизнесмен с Полтавщины
"В объединенных громадах бюрократические вопросы решаются быстрее" - бизнесмен с Полтавщины
Бизнесмен рассказал, как отойти от заработной платы в конвертах
Бизнесмен рассказал, как отойти от заработной платы в конвертах
Видео
Все видео
Зеленский на английском языке обратился к инвесторам
Зеленский на английском языке обратился к инвесторам
В Украине подорожали тепличные помидоры
В Украине подорожали тепличные помидоры
Управлять будем вместе: Коломойский объяснил, что ждет Приватбанк
Управлять будем вместе: Коломойский объяснил, что ждет Приватбанк
Сколько стоит содержание АП
Сколько стоит содержание АП
Тарифы на электроэнергию для населения могут быть снижены
Тарифы на электроэнергию для населения могут быть снижены
Интервью
1/5
"Засеять" округ будет очень и очень сложно - нардеп про Избирательный кодекс
"Засеять" округ будет очень и очень сложно - нардеп про Избирательный кодекс
Просмотров: 756
"Ни депутаты, ни министры ни дня не работали на государство. Надо поменять всех" - Ростислав Мельник
"Ни депутаты, ни министры ни дня не работали на государство. Надо поменять всех" - Ростислав Мельник
2 Просмотров: 1854
"Сейчас из Донбасса в основном едут в поисках лучшей жизни, как гастарбайтеры"
"Сейчас из Донбасса в основном едут в поисках лучшей жизни, как гастарбайтеры"
Просмотров: 963
Политическую рекламу в телевизоре, на радио и бордах надо запретить
Политическую рекламу в телевизоре, на радио и бордах надо запретить
Просмотров: 585
О Борщаговке, Зе!Команде и конкурентов - народный ревизор Николай Тищенко дал первое политическое интервью
О Борщаговке, Зе!Команде и конкурентов - народный ревизор Николай Тищенко дал первое политическое интервью
3 Просмотров: 2628
Колонка
Віталій Жежера
Віталій Жежера
18 июля 2019
Просмотров: 216
Яйця динозаврів
Спочатку живу, а вже аж потім іноді думаю — де живу і як воно називається. Туго у мене з називанням. Мабуть, коли вмру, то не скоро сформулюю, ...
пятница, 19 июля 2019 08:38

Украинские врачи массово бегут работать за границу

  Комментировать
Украинские врачи массово бегут работать за границу
Врачи массово бегут работать за границу. Фото: Прикордоння

Украина вошла в тройку лидеров по количеству врачей-гастарбайтеров в Чехии. МЗ этой страны и дальше упрощает условия трудоустройства иностранцев в чешских больницах, а отечественные врачи и медсестры эмигрируют за низкой зарплаты и тяжелые условия труда дома.

В один год с районной больницы Берегово (Закарпатье) освободилось 150 человек. Молодые и квалифицированные защищают свои дипломы за пределами страны и возвращаются в профессию, часть врачей и медсестер прощается со специальностью и идут работать на заводы и или в супермаркеты Польши, Словакии или Венгрии, - сообщает ТСН.

Основная причина бегства медиков - низкие зарплаты. Врач в районной больнице за месяц может заработать 4000 гривен, на строительстве в Чехии - 4000 евро. На такую ​​сумму в больнице надо работать полтора года.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Эксперты посоветовали, как реагировать на увольнение с работы

Нацбанк прогнозирует рост экономики на 3-4% в 2019-2021-х.

В этом году экономика вырастет на 3%. Однако ранее регулятор прогнозировал рост на 2,5%, сообщили в пресс-службе НБУ.

В 2020 прогноз роста экономики Нацбанк улучшил с 2,9% до 3,2%. Это связано с улучшением условий торговли и возможным увеличением урожая зерновых.

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «Украинские врачи массово бегут работать за границу». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
19
июля

До финиша прибыла лишь треть участников

Астрофизик, создавший гитару из камина и пуговиц

Самое читаемое
Фотокнига &quot;Sex&quot;: Мадонна изобразила свои сексуальные фантазии
Фотокнига "Sex": Мадонна изобразила свои сексуальные фантазии
33
 Просмотров: 259116
Без фильтроф и фотошопа: как выглядят селебрити без макияжа
Без фильтроф и фотошопа: как выглядят селебрити без макияжа
17
 Просмотров: 31699
Женщина, которая потеряла всю семью в аварии, умерла
Женщина, которая потеряла всю семью в аварии, умерла Просмотров: 30960
Зеленский оставил военных без льгот
Зеленский оставил военных без льгот Просмотров: 20469
Президент поругался с директором аэропорта
Президент поругался с директором аэропорта
 Просмотров: 17235
Экономика
Доллар начал дорожать
Доллар начал дорожать Просмотров: 351
Эксперты посоветовали, как реагировать на увольнение с работы
Эксперты посоветовали, как реагировать на увольнение с работы Просмотров: 306
Претендент на украинский шельф расширяет свой бизнес в России
Претендент на украинский шельф расширяет свой бизнес в России 1 Просмотров: 333
Когда Украина получит транш МВФ
Когда Украина получит транш МВФ Просмотров: 144
Открыли первый государственный онлайн-магазин в Украине
Открыли первый государственный онлайн-магазин в Украине Просмотров: 414
Больше всего комментируют
11
Опубликовали последние предвыборные рейтинги. Кто пройдет в Раду
8
3 дня до выборов: социологи дают шансы пятерым партиям
7
На Западе назвали вероятных претендентов на пост премьер-министра Украины
7
"Проявляете преступную бездеятельность" - Зеленский жестко обратился к Парубию
5
Миллионы приветствуют миллиарды: свежие фото "успешного" курортного сезона в Крыму
Голосов: 21043
Голосование Подорожают ли продукты из-за отмены государственного регулирования цен?
  • Да, производители и магазины воспользуются этим
  • Да, но подорожают только самые популярные товары
  • Нет, будут только сезонные колебания цен
  • Некоторые товары подешевеют
  • Государственное регулирование - это советский пережиток. Его надо отменить
Просмотреть
Погода
Київ

вологість:

тиск:

вітер:

Погода на 10 днів від sinoptik.ua