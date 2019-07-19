Украинские врачи массово бегут работать за границу

Врачи массово бегут работать за границу. Фото: Прикордоння

Украина вошла в тройку лидеров по количеству врачей-гастарбайтеров в Чехии. МЗ этой страны и дальше упрощает условия трудоустройства иностранцев в чешских больницах, а отечественные врачи и медсестры эмигрируют за низкой зарплаты и тяжелые условия труда дома.

В один год с районной больницы Берегово (Закарпатье) освободилось 150 человек. Молодые и квалифицированные защищают свои дипломы за пределами страны и возвращаются в профессию, часть врачей и медсестер прощается со специальностью и идут работать на заводы и или в супермаркеты Польши, Словакии или Венгрии, - сообщает ТСН.

Основная причина бегства медиков - низкие зарплаты. Врач в районной больнице за месяц может заработать 4000 гривен, на строительстве в Чехии - 4000 евро. На такую ​​сумму в больнице надо работать полтора года.

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Нацбанк прогнозирует рост экономики на 3-4% в 2019-2021-х. В этом году экономика вырастет на 3%. Однако ранее регулятор прогнозировал рост на 2,5%, сообщили в пресс-службе НБУ. В 2020 прогноз роста экономики Нацбанк улучшил с 2,9% до 3,2%. Это связано с улучшением условий торговли и возможным увеличением урожая зерновых.