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понедельник, 18 ноября 2019 21:59

Украинские фермеры показали за год хороший экономический результат

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Украинские фермеры показали за год хороший экономический результат
Объем производства вырос на 3,3%. Фото: "Интерактивная бухгалтерия"

В Украине вырос объем производства сельскохозяйственной продукции.

В январе-октябре 2019 объем вырос на 3,3% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, сообщает Государственная служба статистики.

За 10 месяцев сельскохозяйственные предприятия увеличили производство на 7,2. Хозяйства населения сократили производство на 1,8%.

В январе рост производства сельхозпродукции составил 3%, в январе-феврале - 3,2%, в январе-марте - 3,4%, по итогам первых четырех месяцев этого года - 2,3%, пяти месяцев - 2%, шести месяцев - 5,8%, семи месяцев - 12%, восьми месяцев - 4,4%, а девяти месяцев - 5,9%.

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Данные приведены без учета временно оккупированной территории Крыма и неподконтрольной части Луганской и Донецкой областей.

В месяц семья на продукты в среднем тратит 4 тыс. грн. Больше всего денег тратят на мясо - почти четверть суммы.

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