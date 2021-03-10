Украинская пенсия может вырасти до 7 тыс. грн - министр

Украинский пенсию можно увеличить в 1,5-3 раза. Фото: pexels.com

Украинский пенсию можно увеличить в 1,5-3 раза без увеличения дефицита пенсионного фонда. Средняя сумма выплат возрастет с 3,5 тыс. до 7 тыс. грн.

Об этом заявила глава Министерства социальной политики Украины Марина Лазебная. Она представила свой план во время совещания, сообщает пресс-служба Офиса президента.

По словам министра, в Украине необходимо изменить философию пенсионного обеспечения в соответствии с новой системой, согласно которой человек может сам накапливать себе на пенсию.

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"Средняя пенсия вырастет с 3,5 тысячи до 7 тысяч гривен. Пенсионные средства, накопленные за трудовую жизнь, переходить по наследству. Хорошо, если у человека наконец появится возможность иметь альтернативные источники получения пенсионных выплат", - говорит Лазебная.

Президент Украины Владимир Зеленский добавил, что государство должно обеспечить старшее поколение украинцев достойными пенсиями.

"Украина должна стать страной, где удобно и уютно всем. Старшее поколение должно быть обеспечено достойными пенсиями. Мы должны помогать малоимущим и социально, и мотивировать к официальному трудоустройству", - отметил президент.

С 1 марта в Украине стартовала индексация пенсий. Она предусматривает повышение только трудовых пенсий.