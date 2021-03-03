Кому не повысят пенсии в марте: 3,1 млн пенсионеров останутся без индексации

Без повышения пенсий останутся 3,1 млн пенсионеров. Фото: pexels.com

С 1 марта в Украине стартовала индексация пенсий. Она предусматривает повышение только трудовых пенсий.

Трудовые пенсии назначаются в связи с достижением пенсионного возраста, а также по инвалидности и по случаю потери кормильца. Таких пенсионеров насчитывается около 8 млн или 72% от общего числа, пишет "Сегодня".

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Показали, в каком регионе Украины самые высокие пенсии

Без повышения пенсий останутся 3,1 млн пенсионеров или 28%. Доплату не получат все, кому пенсия назначена по спецзаконы: депутаты, госслужащие, военные, ученые, а также 2 категории трудовых пенсионеров: те, кому пенсия была назначена в 2019-2021 годах, и пенсионеры работающие. Последним пересчитают пенсии с 1 апреля 2021 года при наличии 24 месяцев стажа за 2 последних года и более.

На повышенную выплату не могут рассчитывать те, кому пенсия была увеличена с 1 января 2021-го до 40% минимальной зарплаты, если индексация окажется меньше, чем сумма доплаты до 2,4 тыс. грн, и те, у кого пенсия максимальна. На сегодня это 10 минимальных пенсий или 17 690 грн.

В Украине автоматически проиндексировали пенсии на 11%. Средний размер доплаты составит 308 грн, а минимальный - 100 грн.