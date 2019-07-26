Украинская косметика переходит на европейские стандарты

Минздрав хочет, чтобы украинская косметика - от обычного мыла до кремов - стала такого же высокого качества, как европейская.

Для этого министерство разработало пакет документов, принятие которых позволит к 2021-му выпускать косметику по евростандартам, передает "Сегодня".

По мнению разработчиков "Технического регламента на косметическую продукцию", введение новых стандартов позволит нашим производителям продавать косметику в ЕС, а потребителям - не беспокоиться о безопасности собственного здоровья.

Но продукция должна выглядеть так, чтобы ее было невозможно перепутать по форме, запаху, цвету, размеру, упаковкой с продуктами питания, иметь понятную маркировку и инструкцию по утилизации.

В Минздраве объясняют необходимостью исключить случаи, когда потребители, прежде всего, дети и слабовидящие могли бы взять косметику в рот, проглотить ее и отравиться либо задохнуться. Вся косметическая продукция должна иметь сертификат международного образца, даже если она продается только внутри Украины. Сертификат на крем, духи, скраб выдадут только при отсутствии среди его ингредиентов CMR- веществ, то есть таких, которые в ЕС классифицируются как канцерогенные, мутагенные и токсичные.

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Вся документация на косметику — от производителя до розничного продавца — должна вестись так, чтобы можно было проследить ее путь к прилавку, это исключит нелегальный ввоз.

"У нас на рынке немало кремов и другой отечественной косметики, которые якобы действуют так же эффективно, как импортные, а стоят в разы меньше, но я не советую своим пациентам ими пользоваться, так как это порой может вызвать аллергию, дерматит и так далее. Можно провести аналогию, например, с дешевыми сладостями или колбасой, в которых много "ешек", загустителей, подсластителей и другой химии, влияющей на здоровье человека. Сейчас такая косметика продается, так как любой сертификат качества можно купить либо подделать. С введением евростандартов этого не будет", — рассказала врач-косметолог и дерматолог Елизавета Белоус.

Эксперты говорят, что нужно запретить продажу на разлив дешевых духов с запахом "как от известных марок". Они опасны тем, что при частом использовании могут привести к заболеванию дыхательных путей и даже к онкологии.



"Весь наш косметический рынок — это два крупных сегмента: дорогой от всемирно известных брендов, на котором продают уже сертифицированную импортную продукцию, она расти в цене вряд ли будет, и более дешевый "масс-маркет". Косметика "масс-маркет" зачастую легально производится в Украине из ингредиентов, ввозимых из Европы и Азии, последние часто могут быть опасными. Именно против этой продукции направлен основной удар. Но учитывая высокую прибыль как производителей, так и торговли (до 100% стоимости), и высокую конкуренцию, они цену поднимут ненамного. А вот качественная украинская продукция, достаточно недешевая и занимающая небольшую нишу, может вырасти в цене до 50%" - говорит исполнительный директор Экономического дискуссионного клуба Олег Пендзин.

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