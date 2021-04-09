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пятница, 09 апреля 2021 11:33

Украинки начали больше зарабатывать

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Украинки начали больше зарабатывать
Разницу в оплате труда женщин и мужчин в Украине удалось сократить. Фото: pixabay.com

Разрыв в оплате труда женщин и мужчин в Украине удалось уменьшить.

В 2017 году он составлял 21,2%, а в 2020 году – 20,4%, сообщает Министерство социальной политики.

Что этому способствовало:

1. Возросло присутствие женщин в парламенте, местных советах областного, городских и районных уровней.

2. Украина более тщательно выполняет международные обязательства Конвенции ООН о ликвидации всех форм дискриминации в отношении женщин.

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Среднемесячная зарплата женщин в Украине в третьем квартале 2020 года составила 10 409 грн, что на 22% меньше, чем зарплата мужчин – 13 338 грн. Во всех регионах Украины в третьем квартале средняя зарплата женщин была ниже, чем у мужчин.

Конвенция о ликвидации всех форм дискриминации в отношении женщин была подписана Украиной в 1980 году, ратифицирована – в 1981 году.

В 1999 году ООН принят Факультативный протокол к Конвенции, который дает возможность представления в Комитет ООН по ликвидации дискриминации в отношении женщин индивидуальных жалоб.

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