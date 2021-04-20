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пятница, 23 апреля 2021 20:25

"Украинки ежедневно выживали с работы " - опыт работы в Польше
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Уже пол года в Польше носят маски даже на улицах
Фото: Василиса Галын
Василиса с мужем Марьяном
У мужа на работе. Он работает дальнобойщиком
У мужа на работе. Он работает дальнобойщиком
Василиса с мужем живут под Варшавой

Украинка Василиса Галин рассказала о своем опыте работы конструктором одежды. Она покинула работу из-за соотечественниц, которые ежедневно выживали ее с работы.

"Это был второй опыт работы в Польше. Я устроилась конструктором одежды. Пришла в цех, где работали украинки. Коллектив этот работал давно. И как только я появилась в цехе, начались какие-то основания. Сперва меня обсуждали за спиной, а позже начали выражать неудовольствие в глаза. Мол, как так, что живу не в хостеле, как они, а снимаю квартиру и имею большую плату", - вспоминает украинка.

Украинка планировала рабочий день цеха и распределяла работу между работницами, которую получала от заказчиков. Когда украинки делали ошибки, то всю вину пытались переложить на меня, потому что плохо объяснила или дала не то задание.

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"Несколько раз ходила увольняться. Но руководство понимало все и сначала даже подняли зарплату. Потом отстранили от работы украинку, которая это все затевала. Но работы не было. Каждый день шла на работу, как на каторгу. Тогда решила окончательно, что освобожусь", - объясняет.

С будущим мужем даже планировали переехать в Канаду.

"Сдерживало то, что придется все начать с начала. И как-то в самый трудный момент удалось найти новую хорошую работу. Сейчас работаю конструктором одежды. Мужчина-дальнобойщик. Подались на карты побыту и в ближайшем будущем планируем купить свое жилье под Варшавой", - говорит украинка.

Татьяна Великородная два года назад переехала в Стамбул в Турции. Женщина открыла фирму по медицинскому туризму и успешно занимается новым делом.

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23
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