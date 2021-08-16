Украинцям пообещали денежное вознаграждение ко Дню Независимости: кто получит

Ко Дню Независимости киевляне с особыми заслугами перед государством получат денежное вознаграждение. Также по программе "Забота" дадут помощь малообеспеченным горожанам.

Сумма выплат будет составлять от 250 грн до 700 грн. Заплатит власть города, сообщают в КГГА.

Кто получит 250 грн

- Украинцы, ухаживающие за людьми с инвалидностью и престарелыми, которым более 80 лет;

- неработающие пенсионеры, чья пенсия со всеми доплатами не превышает 3708 грн.

Кто получит 280 грн

- семьи детей с инвалидностью и люди с инвалидностью с детства;

- родители тяжело больных детей.

Кто получит 350 гривен

- участники АТО, включая бойцов добровольческих батальонов;

- пострадавшие участники Евромайдана, у которых были легкие телесные повреждения.

Кто получит 400 грн

- пострадавшие участники Евромайдана, получившие телесные повреждения средней тяжести;

- киевляне с проблемами слуха и / или зрения.

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Кто получит 700 грн

- семьи погибших киевлян - участников Революции достоинства, также семьи погибших участников АТО, волонтеров, бойцов-добровольцев;

- Родители погибших военнослужащих срочной службы;

- участники Евромайдана, включенные в реестр тяжело пострадавших на массовых акциях протеста;

- праведники Бабьего Яра, лица, реабилитированные после репрессий, защитники Киева во время Второй мировой войны.

Президент Владимир Зеленский анонсировал к 30-летию независимости Украины большие военные парады в Киеве, Одессе и Днепре - на воде и на суше. Представил и символ 30-летия независимости - цветок, который бесплатно сделала львовская компания. По словам Зеленского, это празднование "украинцы запомнят навсегда". В предыдущие годы президентства Зеленского большие военные парады не проводили. Такое решение президент объяснил тем, что это - недешевое удовольствие.

Сейчас проводят активные тренировки военных и других участников парада.