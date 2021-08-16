Украинцям пообещали денежное вознаграждение ко Дню Независимости: кто получит

Ко Дню Независимости киевляне с особыми заслугами перед государством получат денежное вознаграждение. Также по программе "Забота" дадут помощь малообеспеченным горожанам.
Сумма выплат будет составлять от 250 грн до 700 грн. Заплатит власть города, сообщают в КГГА.
Кто получит 250 грн
- Украинцы, ухаживающие за людьми с инвалидностью и престарелыми, которым более 80 лет;
- неработающие пенсионеры, чья пенсия со всеми доплатами не превышает 3708 грн.
Кто получит 280 грн
- семьи детей с инвалидностью и люди с инвалидностью с детства;
- родители тяжело больных детей.
Кто получит 350 гривен
- участники АТО, включая бойцов добровольческих батальонов;
- пострадавшие участники Евромайдана, у которых были легкие телесные повреждения.
Кто получит 400 грн
- пострадавшие участники Евромайдана, получившие телесные повреждения средней тяжести;
- киевляне с проблемами слуха и / или зрения.
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Кто получит 700 грн
- семьи погибших киевлян - участников Революции достоинства, также семьи погибших участников АТО, волонтеров, бойцов-добровольцев;
- Родители погибших военнослужащих срочной службы;
- участники Евромайдана, включенные в реестр тяжело пострадавших на массовых акциях протеста;
- праведники Бабьего Яра, лица, реабилитированные после репрессий, защитники Киева во время Второй мировой войны.
Президент Владимир Зеленский анонсировал к 30-летию независимости Украины большие военные парады в Киеве, Одессе и Днепре - на воде и на суше. Представил и символ 30-летия независимости - цветок, который бесплатно сделала львовская компания. По словам Зеленского, это празднование "украинцы запомнят навсегда". В предыдущие годы президентства Зеленского большие военные парады не проводили. Такое решение президент объяснил тем, что это - недешевое удовольствие.
Сейчас проводят активные тренировки военных и других участников парада.
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