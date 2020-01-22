Украинцы согласны на зарплаты "в конвертах": исследование

Среди работающих на зарплату "в конверте" согласны 46% опрошенных. Фото: Politeka

Большинство украинцев согласны работать официально, но часть зарплаты получать "в конверте". Об этом заявили 59,8% опрошенных граждан.

Об этом заявили как работодатели, так и наемные работники, самозанятые и безработные, говорится в исследовании "Центра Разумкова".

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В то же время среди тех, кто работает на деньги "в конверте" согласны 46% опрошенных.

78% украинцев главным фактором в работе назвали заработную плату.

2018-го уровень теневой экономики составлял 47,2% от общего объема ВВП. По сравнению с 2017-м показатели выросли с 46,8%. Наиболее "тенизированными" секторами экономики является розничная торговля и строительство, свидетельствует опрос КМІС.