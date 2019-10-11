Кто в Украине работает "в тени": исследование

В прошлом году уровень теневой экономики составлял 47,2% от общего объема ВВП. По сравнению с 2017-м показатели выросли с 46,8%.

Наиболее "тенизированными" секторами экономики является розничная торговля и строительство, свидетельствует опрос КМІС.

Автор: kiis.com.ua Последние 2 года наибольшую долю в теневой экономике составляет скрытие дохода бизнесом.

Последние 2 года наибольшую долю в теневой экономике составляет скрытие дохода бизнесом.

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Во всех регионах уровень теневой экономики в среднем растет на 1,5%. Правда, в северных и центральных регионах ее уровень упал на 4,3%.

В прошлом году 3,9 млн людей в Украине работали неофициально, Госстат насчитал. Если ликвидировать теневой рынок, неофициально оформленных станет еще больше. Теневая экономика вредит бюджету. С другой стороны, дает бизнесу возможность пережить кризис.