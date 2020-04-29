Украинцы смогут выбирать банк для получения зарплаты

С нового года украинцы смогут выбирать банк для зарплаты. Фото: pexels.com

С 1 января 2021 года украинцы смогут сами выбирать банк для получения зарплаты.

Это произойдет благодаря внедрению в Украине международного стандарта счетов IBAN, сообщили в пресс-службе Нацбанка.

"Работник, а не работодатель, должен самостоятельно выбирать банк, который будет обслуживать его счет. Такое право предусмотрено законодательством об оплате труда и мы хотим, чтобы оно действительно реализовывалось на практике. Ведь это будет стимулировать банки к конкуренции, будет способствовать повышению уровня обслуживания клиентов и расширению спектра банковских услуг", - сказал заместитель председателя Национального банка Сергей Холод.

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До 2021 года банки и работодатели получат время доработать свои автоматизированные системы и программно-технические комплексы.

"После введения в Украине международного номера банковского счета работодатель получил возможность формировать ведомость на зачисление заработной платы работникам с указанием номера счета работника по стандарту IBAN, в частности счета, который работник самостоятельно открыл в банке по собственному выбору", - говорится в сообщении.

Кабинет министров ограничил размер заработной платы руководителей исполнительных органов и членов наблюдательных советов государственных компаний до 47 тыс. грн в месяц.