Украинцы ринулись возвращать долги за газ - Госстат

В августе средний счет за коммунальные услуги составил 667 грн. Фото: bagnet.org

Украинцы частично рассчитались с долгами за коммунальные услуги. На счета поставщиков перечислили на 800 млн грн больше, чем те выставили в платежках. Всего в августе за коммуналку заплатили 5,2 млрд грн.

Рассчитываться с долгами потребители начали еще в марте, когда счета уменьшились из-за окончания отопительного сезона. На август долги по оплате жилищно-коммунальных услуг составляли 47,3 млрд грн, передает Госстат.

Украинцы активно погашают задолженность по газу и отоплению. Долги сократились на 3,7 млрд грн и 2 млрд грн соответственно.

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В то же время на 1 млрд грн выросла задолженность за воду и водоотвод. На 783 млн грн - содержание придомовой территории, 203 млн грн - вывоз мусора.

В августе средний счет за коммунальные услуги составил 667 грн.

В следующем году на субсидии предлагают выделить 47,6 млрд грн, говорится в проекте бюджета. В 2019-ом на компенсацию расходов по оплате коммунальных услуг пошло 55,1 млрд грн. Уменьшение расходов не приведет к сокращению количества субсидиантов в новом отопительном сезоне, заверили в Министерстве соцполитики.