Украинцы рассказали, как удалось увеличить доходы в 2020 году

За год доход украинцев вырос в 4 раза. Фото: unsplash

За 2020 год доход вырос в 4 раза. Ни дня не был на карантине или в отпуске, рассказал Gazeta.ua Роман Хмельницкий.

"Я занимаюсь монтажом строительных лесов на спецобъектах в Германии, Финляндии и Польше. Работаю на химических, мусороперерабатывающих заводах, электростанциях, памятниках, находящихся под охраной ЮНЕСКО. За год доход вырос в 4 раза, потому что в связи с пандемией Covid-19 на объектах не хватало квалифицированных работников. Поэтому я ни одного дня не был на карантине или в отпуске. Нужно было постоянно заниматься проектами", - говорит Роман.

До карантина человек сэкономил около $30 тыс. Поэтому имел финансовую подушку на случай безработицы.

"Экономлю на протяжении всей взрослой жизни. Благодаря этому во время карантина не нужно было брать кредит. Но все равно экономил. Впервые в жизни купил себе вещи из Китая и не поехал в отпуск. Из приятного - отдохнул от работы неделю за свой счет. Решил инвестировать деньги и купить земельный участок. Он и автомобиль для родителей стали самыми дорогими покупками этого года. То есть на меня карантин существенно не повлиял. А вот отца уволили с хорошей должности на одном из украинских заводов", - подытожил Хмельницкий.

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Анна Богданова во время карантина увеличила свои доходы в 5 раз - с 8 до 40 тыс. грн.

"Я занимаюсь управлением и развитием персонала в двух частных онлайн-школах. Ранее делала это офлайн. И еще работаю в одном учебном проекте. Благодаря этому увеличила доход в 5 раз - с 8 до 40 тыс. грн", - говорит Анна.

В марте она осталась без денег и работы. Компания, где работала, в начале карантина предоставляла услуги только офлайн. Поэтому руководитель сократил 70% заработной платы работникам.

"В апреле начала думать, какие новые направления могу освоить. Начала искать онлайн-вакансии через знакомых. Был период, когда все говорили: ты классная, но давай подождем до сентября. Мы поймем, как нам действовать дальше. Но с июня сфера онлайн-образования начала расти бешеными темпами. Школьникам нужно было готовиться к экзаменам, контрольным. Интересно было формировать цену за свои услуги. Например, в компании рассказывают, что у них есть проблемы, а ты знаешь их решения. И я почувствовала большой кайф, что могу назвать свою цену. Во время карантина проблемы было очень важно решить, поэтому работодатели соглашались", - говорит Анна Богданова.

Ранее девушка не сильно экономила. Сейчас - наоборот.

"Если есть 20 тысяч гривен, то из них 8 тысяч точно отложу. Мне хочется иметь собственные квартиру, машину. Еще повлиял карантин. Поняла, что могу внезапно остаться без денег. Самое дорогое, что я купила 2020 году - поездка в Турцию", - отметила Анна.

В Украине заметно подорожали продукты традиционного потребительской корзины. Цены выросли на фрукты и овощи, хлеб, масло, сахар и яйца.