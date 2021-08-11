Украинцы раскупают земельные участки под застройку: назвали причину

Спрос на земельные участки уже на 5-7% превышает предложение. Фото: pixabay.com

Земельные участки под застройку около Киева подорожали в среднем на 15-18%. Основная причина — повышенный спрос.

Украинцы чаще всего ищут участки 10-15 соток на расстоянии до 20 км от Киева. Наибольший спрос на землю вблизи озер, рек или леса, с подведенными инженерными коммуникациями.

Количество сделок с земельными участками во II кв. 2021-го по сравнению с I кв. выросла более чем на 20%, по данным Министерства юстиции. Прогнозируют, что спрос в дальнейшем будет расти в пределах 3-5% ежемесячно.

"Сейчас спрос на земельные участки уже на 5-7% превышает предложение. И, вероятно, к концу года количество покупателей будет на 15% больше реального количества выставленных на продажу участков", - рассказал СтройОбзору президент Ассоциации специалистов по недвижимости (риелторов) Украины Юрий Пита.

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Более 70% всех заключенных соглашений осуществлялись в инвестиционных целях. Украинцы охотно вкладывают наличные в рынок недвижимости. 45% инвесторов интересует первичный рынок жилья, около 30% - земельные участки и загородная недвижимость. Около 25% инвесторов вкладывают средства во вторичный рынок.

"Граждане пытаются обезопасить себя от экономической непрогнозированности. Вкладывают средства именно в недвижимость. Ведь в Украине нет других равнозначных рынков для инвестиций, которые бы гарантировали не только сохранение денег, но и возможную прибыль", - отметил Юрий Пита.

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