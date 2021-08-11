Украинцы раскупают земельные участки под застройку: назвали причину

 
Ексклюзивы
1/5
Зеленский лишился иллюзий, что с Путиным можно договориться - политолог
Зеленский лишился иллюзий, что с Путиным можно договориться - политолог
Просмотров: 288
Напоминает СССР: политолог оценил "Большую стройку" президента Зеленского
Напоминает СССР: политолог оценил "Большую стройку" президента Зеленского
1 Просмотров: 783
Украинское масло скупают Евросоюз, Индия и Китай. Внутренний рынок для производителя - не главный
Украинское масло скупают Евросоюз, Индия и Китай. Внутренний рынок для производителя - не главный
Просмотров: 1323
"Обдолбанный петух в косоворотке": сети взорвались из-за детской площадки под Офисом Зеленского
"Обдолбанный петух в косоворотке": сети взорвались из-за детской площадки под Офисом Зеленского
Просмотров: 2925
Украинцы вынесут парламент, если депутаты проголосуют за Минские соглашения - политолог
Украинцы вынесут парламент, если депутаты проголосуют за Минские соглашения - политолог
9 Просмотров: 2358
Граната в Кабмине, странная смерть активиста и горящая Греция - как прошла неделя в фото
Граната в Кабмине, странная смерть активиста и горящая Греция - как прошла неделя в фото
Просмотров: 567
Если жил в Украине и чувствовал, что это Россия - время ехать в РФ: Владимир Зеленский и другие в цитатах недели от Gazeta.ua
Если жил в Украине и чувствовал, что это Россия - время ехать в РФ: Владимир Зеленский и другие в цитатах недели от Gazeta.ua
Просмотров: 639
Жить в наших сердцах. Соцсети всколыхнула смерть Ройтбурда
Жить в наших сердцах. Соцсети всколыхнула смерть Ройтбурда
2 Просмотров: 414
Порошенко поздравил "слугу", Аваков гулял в пещере с вином, Корниенко кормил коз – отпуска политиков в фото
Порошенко поздравил "слугу", Аваков гулял в пещере с вином, Корниенко кормил коз – отпуска политиков в фото
5 Просмотров: 6975
Красивые да изысканные - волшебные фото с велопарада женщин в Киеве
Красивые да изысканные - волшебные фото с велопарада женщин в Киеве
Просмотров: 2691
Фото
Все фото
5
6
15
14
5
&quot;Предлагаю вам тихонько закрыть еб... чек&quot; - интернет-магазин попал в громкий скандал
"Предлагаю вам тихонько закрыть еб... чек" - интернет-магазин попал в громкий скандал
Люди начали запасаться растительным маслом, скоро оно будет по 100 грн
Люди начали запасаться растительным маслом, скоро оно будет по 100 грн
Сахар и масло бьют ценовые рекорды: что подорожало в августе
Сахар и масло бьют ценовые рекорды: что подорожало в августе
&quot;Новая почта&quot; испытала беспилотник для доставки посылок
"Новая почта" испытала беспилотник для доставки посылок
Овощи борщевого набора подешевели — обзор цен
Овощи борщевого набора подешевели — обзор цен
Видео
Все видео
В Украине введут новый налог на покупки
В Украине введут новый налог на покупки
Изменения в Налоговый кодекс могут уничтожить любой бизнес - Дубровский
Изменения в Налоговый кодекс могут уничтожить любой бизнес - Дубровский
"Был царь, был первый секретарь - и тут появился гетман-президент". Какую Украину строил Кравчук
"Был царь, был первый секретарь - и тут появился гетман-президент". Какую Украину строил Кравчук
"Раньше только избранные знали, что выставляют" Фонд госимущества запускает сайт онлайн-аукционов аренды недвижимости
"Раньше только избранные знали, что выставляют" Фонд госимущества запускает сайт онлайн-аукционов аренды недвижимости
Повышать налоги нужно для сверхприбыльных отраслей - Дубровский
Повышать налоги нужно для сверхприбыльных отраслей - Дубровский
Интервью
1/5
Поехал за последним крупным контрактом: что нужно знать о переходе Месси в ПСЖ
Поехал за последним крупным контрактом: что нужно знать о переходе Месси в ПСЖ
Просмотров: 378
Ко Дню независимости покажут политический триллер, как украинцы разрушили империю зла
Ко Дню независимости покажут политический триллер, как украинцы разрушили империю зла
Просмотров: 126
Зеленский дал понять, каким будет будущее Донбасса
Зеленский дал понять, каким будет будущее Донбасса
2 Просмотров: 2259
"Знакомые с КГБ звонили: "Кириллович, вы обалдели?" - Евгений Марчук об августе 1991-го
"Знакомые с КГБ звонили: "Кириллович, вы обалдели?" - Евгений Марчук об августе 1991-го
Просмотров: 1584
Украинское масло скупают Евросоюз, Индия и Китай. Внутренний рынок для производителя - не главный
Украинское масло скупают Евросоюз, Индия и Китай. Внутренний рынок для производителя - не главный
Просмотров: 1323
Колонка
Наталія Павленко
Наталія Павленко
11 августа 2021
Просмотров: 234
Гості зі Сходу
– Де вони залишили гроші? Хочу трохи собі, – знайома жартує про новину щодо туристів із країн Перської затоки, які з червня по ...
среда, 11 августа 2021 21:10

Украинцы раскупают земельные участки под застройку: назвали причину

  Комментировать
Украинцы раскупают земельные участки под застройку: назвали причину
Спрос на земельные участки уже на 5-7% превышает предложение. Фото: pixabay.com

Земельные участки под застройку около Киева подорожали в среднем на 15-18%. Основная причина — повышенный спрос.

Украинцы чаще всего ищут участки 10-15 соток на расстоянии до 20 км от Киева. Наибольший спрос на землю вблизи озер, рек или леса, с подведенными инженерными коммуникациями.

Количество сделок с земельными участками во II кв. 2021-го по сравнению с I кв. выросла более чем на 20%, по данным Министерства юстиции. Прогнозируют, что спрос в дальнейшем будет расти в пределах 3-5% ежемесячно.

"Сейчас спрос на земельные участки уже на 5-7% превышает предложение. И, вероятно, к концу года количество покупателей будет на 15% больше реального количества выставленных на продажу участков", - рассказал СтройОбзору президент Ассоциации специалистов по недвижимости (риелторов) Украины Юрий Пита.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Смарт-квартиры напоминают гостиничные номера. Кому нужно такое жилье

Более 70% всех заключенных соглашений осуществлялись в инвестиционных целях. Украинцы охотно вкладывают наличные в рынок недвижимости. 45% инвесторов интересует первичный рынок жилья, около 30% - земельные участки и загородная недвижимость. Около 25% инвесторов вкладывают средства во вторичный рынок.

"Граждане пытаются обезопасить себя от экономической непрогнозированности. Вкладывают средства именно в недвижимость. Ведь в Украине нет других равнозначных рынков для инвестиций, которые бы гарантировали не только сохранение денег, но и возможную прибыль", - отметил Юрий Пита.

В июле дешевле всего удалось приобрести 1-комнатную квартиру 26 кв м на ул. Семьи Сосниных в Святошинском районе. Жилье стоило $25,5 тыс.

За $50 тыс. купили 3-комнатную квартиру площадью 73 кв м в старом доме на ул. Макеевской в ​​Оболонском районе. $51 тыс. стоила 1-комнатная квартира 35 кв м на ул. Русановская Набережная в Днепровском районе.

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «Украинцы раскупают земельные участки под застройку: назвали причину». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
11
августа

Италия во второй раз стала чемпионом Европы

Редактора газеты расстреляли по дороге на работу

Украинские солдаты прибыли в Ирак

В небе столкнулись два пассажирских самолета

Самое читаемое
Хотела заработать на учебу: рассказали о 16-летней продавщице арбузов, которую снесло авто
Хотела заработать на учебу: рассказали о 16-летней продавщице арбузов, которую снесло авто
3
 Просмотров: 5697
Блогер София Стужук расхвалила собственную грудь
Блогер София Стужук расхвалила собственную грудь
8
 Просмотров: 4374
Гороскоп на 10 августа: назвали самые злопамятные знаки зодиака
Гороскоп на 10 августа: назвали самые злопамятные знаки зодиака
 Просмотров: 3672
Соблазнительная модель каталась по городу топлесс
Соблазнительная модель каталась по городу топлесс
6
 Просмотров: 3519
На вечеринках и в воинских частях - как люди наслаждались арбузами в XX в.
На вечеринках и в воинских частях - как люди наслаждались арбузами в XX в.
17
 Просмотров: 3402
Экономика
Денег на субсидии хватит до ноября
Денег на субсидии хватит до ноября Просмотров: 243
Кабмин частично снизит тарифы на электроэнергию
Кабмин частично снизит тарифы на электроэнергию Просмотров: 711
ОГХК продолжает поставки сырья российской "ВСМПО-АВИСМА"
ОГХК продолжает поставки сырья российской "ВСМПО-АВИСМА"
6
 Просмотров: 189
Курсы валют обвалились
Курсы валют обвалились Просмотров: 1017
В Украине выпустили новую монету 5 гривен
В Украине выпустили новую монету 5 гривен Просмотров: 711
Больше всего комментируют
40
Украина готова к полномасштабному вторжению - главнокомандующий ВСУ
4
Донбасс, Крым, "Северный поток-2": что Зеленский обсудит с Меркель
3
Тимановськая продала свою медаль из-за Лукашенко
2
Зеленский дал понять, каким будет будущее Донбасса
2
"С идеальными бровями и борщами": Мендель поделилась мыслями об обязанностях женщин
Голосов: 26775
Голосование Подорожают ли продукты из-за отмены государственного регулирования цен?
  • Да, производители и магазины воспользуются этим
  • Да, но подорожают только самые популярные товары
  • Нет, будут только сезонные колебания цен
  • Некоторые товары подешевеют
  • Государственное регулирование - это советский пережиток. Его надо отменить
Просмотреть