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понедельник, 22 июля 2019 17:26

Украинцы понесли деньги в банки

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В июне к 451,9 млрд грн выросла сумма вкладов населения в банках. В прошлом месяце она составляла 437,8 млрд грн.

На 1 июля из общей суммы вклады в национальной валюте составляли 256,5 млрд грн. В иностранной - 195,5 млрд грн, сообщили в Фонде гарантирования вкладов физлиц.

Автор: fg.gov.ua
  На 1 июля в Украине насчитывалось 41,9 млн вкладчиков.
На 1 июля в Украине насчитывалось 41,9 млн вкладчиков.

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Депозиты от 10 грн до 200 тыс. грн имеют 98,5% вкладчиков. На них распространяются гарантии Фонда.

На 1 июля в Украине насчитывалось 41,9 млн вкладчиков.

Украинцы преимущественно хранят деньги в Приватбанке, Альфа-банке, Укрэксимбанке и Укрсиббанке. Правда, в перечень банков с крупнейшими вкладами и количеством вкладчиков не включили Ощадбанк. Ведь он не является участником Фонда гарантирования вкладов, сообщили в НБУ.

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