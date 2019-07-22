Украинцы понесли деньги в банки

В июне к 451,9 млрд грн выросла сумма вкладов населения в банках. В прошлом месяце она составляла 437,8 млрд грн.

На 1 июля из общей суммы вклады в национальной валюте составляли 256,5 млрд грн. В иностранной - 195,5 млрд грн, сообщили в Фонде гарантирования вкладов физлиц.

Автор: fg.gov.ua На 1 июля в Украине насчитывалось 41,9 млн вкладчиков.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Посчитали, сколько в Украине налички

Депозиты от 10 грн до 200 тыс. грн имеют 98,5% вкладчиков. На них распространяются гарантии Фонда.

На 1 июля в Украине насчитывалось 41,9 млн вкладчиков.

Украинцы преимущественно хранят деньги в Приватбанке, Альфа-банке, Укрэксимбанке и Укрсиббанке. Правда, в перечень банков с крупнейшими вкладами и количеством вкладчиков не включили Ощадбанк. Ведь он не является участником Фонда гарантирования вкладов, сообщили в НБУ.