Каким банкам украинцы доверяют больше всего

На 1 июня 2019-го больше всего вкладчиков имел Приватбанк - 21,8 млн граждан. Фото: ТСН

Украинцы преимущественно хранят деньги в Приватбанке, Альфа-банке, Укрэксимбанке и Укрсиббанке.

Правда. в перечень банков с крупнейшими вкладам и количеством вкладчиков не включили Ощадбанк. Ведь он не является участником Фонда гарантирования вкладов, сообщили в НБУ.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Всемирный банк объяснил, что влияет на рост экономики Украины

На 1 июня 2019-го больше всего вкладчиков имел Приватбанк - 21,8 млн граждан. Среди них 5,25 млн человек держат вклады до 10 грн. В Райффайзен Банке Аваль деньги хранят 2,4 млн украинцев. Укрсиббанке - 2,16 млн. Альфа-Банку доверяют 1,95 млн вкладчиков.

Наибольшие суммы вкладов украинцы хранят в Приватбанке - 182,2 млрд грн, Альфа-Банке - 33,5 млрд грн, Райффайзен Банке Аваль - 27 млрд грн, Укрэксимбанке - 26,6 млрд грн.

Украинцы стали активнее брать кредиты. Ежегодно потребительское кредитование физлиц растет на 30%. Кредиты популярны из-за роста доходов граждан. Кроме того, банки после кризиса упростили условия кредитования для заемщиков, говорится в отчете Нацбанка о финансовой стабильности.