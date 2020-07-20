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вторник, 21 июля 2020 07:35

Украинцы покупают польское сливочное масло: подробности

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Украинцы покупают польское сливочное масло: подробности
Экспорт сливочного масла за границу существенно снизился. Фото: pixabay.com

В январе-июне поставки сливочного масла в Украину выросли в 7,7 раз. Импорт молока и сливок показал прирост в 5 раз.

"Вытеснение отечественного сливочного масла импортным товаром с ЕС, преимущественно польским, связано с более конкурентными ценами европейской продукции на рынке. В Евросоюзе также существует мощная поддержка указанного сегмента и стимулирования экспортной деятельности. Уменьшение цены, но не значительное - 2% на украинскую продукцию в течение двух последних месяцев усложняет конкуренцию с европейским товаром. Стоимость последнего просела на 13%", - говорит аналитик Украинского клуба аграрного бизнеса Валентина Кропивко.

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В январе-июне 2020 года Украина за границу продала молочной продукции на $87,5 млн. Это на треть меньше, чем за аналогичный период 2019-го. Заметно уменьшился экспорт сливочного масла - на 43%. На 36% упал экспорт молока и сливок.

Эксперты объясняют, что импорт вырос из-за сокращения поголовья и производства молочной продукции в Украине. Отрасли нужна долговременная комплексная государственная поддержка.

Ежемесячно в Украине продается около 8 тыс. т сыров. Из них импортируемых - более 3 тыс. т, то есть около 35%. Получается, что каждый 3-й украинец покупает европейский сыр.

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